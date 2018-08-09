Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΔΕΝΑΖΗ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
(Η ταφή θα γίνει στο Ά κοιμητήριο Πατρών)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑ ΔΕΝΑΖΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΝΑΖΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΛΟΥΙΖΑ (χήρα) ΒΙΚ. ΒΕΝΤΟΥΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448