Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠ. ΔΕΝΑΖΗ

(ΕΤΩΝ 82)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

(Η ταφή θα γίνει στο Ά κοιμητήριο Πατρών)

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΙΑ ΔΕΝΑΖΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΝΑΖΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΛΟΥΙΖΑ (χήρα)  ΒΙΚ. ΒΕΝΤΟΥΡΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/08/2018 21:52

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496397?skip_cache=yes

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