Δύο νεκροί και 13 τραυματίες στην ελληνική συνοικία του Τορόντο! Ένοπλος άνοιξε πυρ πριν πέσει νεκρός - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλος πυροβόλησε 14 ανθρώπους στην ελληνική συνοικία του Τορόντο, όχι μακριά από το κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Καναδά, περί τις 22:00 την Κυριακή (τοπική ώρα· περί τις 05:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και άλλοι 13 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ νεκρός είναι επίσης ο δράστης, γνωστοποίησε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Μαρκ Σόντερς.

Ο Σόντερς τόνισε ότι «εξετάζουμε όλα τα πιθανά κίνητρα (...) δεν κλείνουμε καμιά πόρτα», στην έρευνα που διενεργείται.

Τραυματιοφορείς, πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν μαζικά στη Γκρίκταουν του Τορόντο, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονται δημοφιλή εστιατόρια, καφέ και καταστήματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης της επίθεσης χρησιμοποίησε πιστόλι. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν έως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ.

Η κατάσταση στο Τορόντο όσον αφορά τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων έχει επιδεινωθεί πολύ φέτος. Οι θάνατοι σε τέτοια επεισόδια αυξήθηκαν στους 26 μέχρι στιγμής το 2018, δηλαδή κατά 53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017, όταν είχαν σημειωθεί 17. Τα περιστατικά βίας στα οποία σημειώθηκε χρήση όπλων αυξήθηκαν στα 212 φέτος, κατά 13% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 188.

Για τον δήμαρχο του Τορόντο, τον Τζον Τόρι, η πόλη έχει σοβαρό πρόβλημα με τη βία και τη χρήση όπλων: τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ εύκολα διαθέσιμα σε πάρα πολλούς, εξηγεί.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν στην επίθεση ενός ενόπλου στο Τορόντο το βράδυ της Κυριακής (πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ενώ νεκρός είναι επίσης ο δράστης , σύμφωνα με την αστυνομία της καναδικής μητρόπολης.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο Τορόντο το βράδυ της Κυριακής· O δράστης της επίθεσης αυτής είναι νεκρός, μεταδίδουν καναδικά πρακτορεία ειδήσεων και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Υπήρξαν αναφορές για πυρά στη συνοικία Γκρίκταουν, περί τις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο CityNews.com.

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως άκουσαν ως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δράστης της επίθεσης, ένας άνδρας περίπου τριάντα ετών, είναι νεκρός, σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναδικού τηλεοπτικού δικτύου CTV αλλά και σύμφωνα με το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC, που επικαλέστηκαν την αστυνομία.

Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα σε πόσο σοβαρή κατάσταση είναι οι τραυματίες, που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της καναδικής μητρόπολης. Τραυματιοφορείς είχαν εκφράσει νωρίτερα φόβους πως ενδέχεται να υπάρχουν νεκροί.

Η περιοχή όπου έγινε η επίθεση έχει πολλά εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά και είναι πολυσύχναστη, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον δράστη. Τον περιέγραψε ως έναν άνδρα που φορούσε μαύρα ρούχα και καπέλο.

9 victims shot. Conditions of victims not known yet A young girl is one of the 9 victims. 9 victims does not include the shooter who is dead #GO1341286 ^sm — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 Ιουλίου 2018

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Η ταυτότητα και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Η κατάσταση των εννέα τραυματιών δεν είναι γνωστή όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τορόντο. Τραυματιοφορείς που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης δεν έκρυψαν τους φόβους τους πως μπορεί να υπάρξουν νεκροί.

Τα θύματα έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της καναδικής μεγαλούπολης.

πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ newsit.gr

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire. pic.twitter.com/UK8lUHUP5l — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 Ιουλίου 2018