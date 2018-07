«Φτηνιάρικη αντιγραφή» η σέξι φωτογράφηση Κάιλι Τζένερ με τον σύντροφό της

«Φτηνιάρικη αντιγραφή» χαρακτηρίζουν τα ξένα ΜΜΕ την σέξι φωτογράφηση της Κάιλι Τζένερ με τον σύντροφό της, τον ράπερ Τράβις Σκοτ για το εξώφυλλο του περιοδικού GQ. Το ζευγάρι, που πρόσφατα απέκτησε και μια κορούλα, πόζαρε για μια σειρά φωτογραφιών που συμπεριλήφθηκαν σε ειδικό αφιέρωμα του ανδρικού περιοδικού.

Ωστόσο πολλοί χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν άμεσα τις ομοιότητες ανάμεσα στο συγκεκριμένο υλικό, και σε παλαιότερες φωτογραφίες που είχαν ληφθεί το 1978 με δύο πολύ διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

That Forbes cover was such BS, Kylie and co literally made hundreds of millions by ripping off other people. She/her whole family doesn’t have a creative entrepreneurial cell in her body. Here she is, copying Jane Birkin & Serge Gainsbourg. Don’t buy their crap. pic.twitter.com/rx8aVX8r4B