Έκθεση φωτογραφίας για τα ελληνικά νησιά και τη βιοποικιλότητα στον ΟΗΕ

Στο περιθώριο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου 2018, στην έδρα του ΟΗΕ, διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας και προβολή βίντεο με θέμα: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα ελληνικά νησιά: Οδηγοί για βιώσιμο τουρισμό και ανθεκτικές κοινωνίες» ("Conserving biodiversity and the traditional man-made environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism and resilient societies").

Η έκθεση - που είχε στόχο τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, των ελληνικών νησιών και των μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους - περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ανά γεωγραφική περιφέρεια νησιών, με έμφαση στην βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ενώ το video διάρκειας 30' φτιάχτηκε ειδικά για την εκδήλωση, με υλικό που συλλέχθηκε από ποικίλους φορείς και πηγές.

Συνδιοργανωτές ήταν τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, σε συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ενώ τα επίσημα εγκαίνια τελέστηκαν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, από τον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των συνεργαζόμενων Υπουργείων, των μελών της ελληνικής μόνιμης αντιπροσωπείας, ξένων διπλωματών και αξιωματούχων του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών.

Την εκδήλωση άνοιξε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Θεοφίλη, παρουσιάζοντας τους οργανωτές της έκθεσης και τον αναπληρωτή υπουργό.

Στο χαιρετισμό του, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη των ελληνικών νησιών μέσα από μια διαφορετική, βιώσιμη οπτική, εστιάζοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός.

Υπογράμμισε ότι η Έκθεση συνδέεται θεματικά με τους «περιβαλλοντικούς» υπό εξέταση στόχους SDGs και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θέμα του φετινού Φόρουμ «Μετάβαση σε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες». Ταυτόχρονα επιχειρεί, δε, να καταδείξει πώς οι πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας και των νησιωτικών οικοσυστημάτων αλλά και των παραδοσιακών οικισμών, αντί για εμπόδιο και τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την τουριστική δραστηριότητα, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για τον εναλλακτικό τουρισμό και την προβολή του μεγάλου πλούτου ενδημικής χλωρίδας και πανίδας της χώρας, δίνοντας έτσι μία άλλη νέα «ταυτότητα» στα ελληνικά νησιά, ως τουριστικών προορισμών.

«Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με 18.400 χλμ ακτογραμμής και 9.800 νησιά, τα οποία λόγω των διαφορετικών γεωμορφολογικών και κλιματικών συνθηκών, γίνονται πραγματικά "εργαστήρια της φύσης" και καταφύγια μοναδικών ενδημικών ειδών. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 40% της ευρωπαϊκής χλωρίδας και το 18% της πανίδας της. Στα ελληνικά νησιά, τα ίδια φυσικά στοιχεία, διά μέσο των αιώνων, δαμάστηκαν και αξιοποιηθήκαν για την ευημερία του ανθρώπου, οδηγώντας από την αρχαιότητα σε αειφόρες πρακτικές σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, όπως η αξιοποίηση ενδημικών ειδών, η χρήση της αιολικής ενέργειας, η καλλιέργεια της γης σε αναβαθμίδες, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε υπόσκαφα, ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον. Η αναβίωση των αειφόρων αυτών παραδοσιακών τεχνικών και πρακτικών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα, σήμερα, για την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Στον χαιρετισμό του ο γγ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, είπε πως ο Τουρισμός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και το έργο που έχει επιτελεστεί στα τελευταία χρόνια έχει αποδώσει μεγάλα αποτελέσματα, σε αφίξεις, έσοδα και απασχόληση, υποστηρίζοντας την ελληνική οικονομική ανάπτυξη.

«Ο Τουρισμός είναι η ίδια η Ελλάδα. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό προωθούμε τον τουρισμό, την ελληνική φιλοξενία, τον ελληνικό λαό κι αυτό που είναι Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό για μας να επισκεπτόμαστε όλο τον κόσμο και όλοι το σέβονται και αποτελούν πιθανούς επισκέπτες της Ελλάδας».

Ο κ. Τζιάλλας σημείωσε πως στην Αμερική, χάρη και στη δουλειά του γραφείου του ΕΟΤ έχει αντιστραφεί το κλίμα, με αποτέλεσμα το τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ και τον Καναδά να σημειώνει άνοδο της τάξης του 40%.

«Πέρυσι είχαμε 30 εκατομμύρια τουρίστες και φέτος αναμένουμε 32. Κάθε χρόνο το τουριστικό ρεύμα αυξάνεται. Κι αν με ρωτήσετε αν θα μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους, η απάντηση είναι θετική, γιατί φροντίζουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο και να έχουμε τουρισμό για 365 μέρες το χρόνο» εκτίμησε ο κ. Τζιάλλας, παραθέτοντας και τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού που προσφέρει η Ελλάδα.

«Εργαζόμαστε στη δημιουργία ενός βιώσιμου τουρισμού, σε σχέση με το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εμπλοκή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τουρισμός σημαίνει άνθρωποι. Στην κατεύθυνση αυτή εμπλέκουμε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων κι έχουμε μία υπεύθυνη ανάπτυξη γύρω από τις τοπικές κοινότητες. Αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα η ανάπτυξη σ' όλη τη χώρα κι ο τουρισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Επομένως, δεν μιλούμε μόνο για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και για υπεύθυνο τουρισμό» κατέληξε ο γγ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

ΑΠΕ ΜΠΕ