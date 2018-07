Τι έγινε Μανωλάκη (Emmanuel Macron) σε γουστάρει η Κροάτισσα; - Οι στιγμές του τελικού του MUNDIAL 2018 που σχολιάστηκαν πολύ

Και ποιος δεν έχει γελάσει με τη φράση "Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα;". Αθάνατη ατάκα! Ύφος καρδιναλίων (πολλών), μάτι μισόκλειστο, με σώμα ελαφρώς γυρμένο προς τα πίσω, στόμφο και επιβλητικότητα στη φωνή: "Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;" είχε πει η Τζένη Μπότση που όλοι αγαπήσαμε στη σειρά "Το Σημάδι του Έρωτα".

Οι ατελείωτοι εναγκαλισμοί - λόγω συγκίνησης φυσικά - της Κιτάροβιτσ με τον Μακρόν, υπό το άγρυπνο βλέμμα της συζύγου του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, Brigitte, "αιχμαλωτίστηκαν" πολλές φορές από τους φωτογραφικούς φακούς που άστραψαν στην τελετή απονομής του παγκοσμίου κυπέλου στην Ρωσία.

Η Brigitte Macron χαμογελάει βλέποντας τον σύζυγο να φιλιέται-αγκαλιάζεται με την πρόεδρο της Κροατίας, αλλά ενδεχομένως να σκέφτεται...

Στα social media γίνεται πάρτι με τα στιγμιότυπα του τελικού και τους εναγκαλισμούς κάθε φορά που έμπαινε κάποιο γκολ.

Ο Γάλλος πρόεδρος... ξετρελάθηκε με τα γκολ της Γαλλίας στον τελικό του Μουντιάλ ενώ η Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς είχε μια αγκαλιά για όλους και δίδαξε αθλητικό ήθος!

Στο τέλος του τελικού δε και παρά την… έκστασή του, ο Μακρόν έσπευσε να αγκαλιάσει και να φιληθεί με την Κροάτισσα ομόλογό του, Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, σε ένα video που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Best moment of the World Cup final!

President Macron and President Kolinda Grabar-Kitarović of Croatia. This is what class is. Wish we had it here in America. pic.twitter.com/p1UmQMNytq