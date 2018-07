Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ του "Όσα Παίρνει ο Άνεμος" έγινε 102 ετών

Η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ η μοναδική εν ζωή πρωταγωνίστρια της χολιγουντιανής επικής ταινίας «Όσα Παίρνει ο Άνεμος – Gone with the wind» του 1939, έγινε 102 ετών.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Αγγλίδα ηθοποιός, η οποία ανακηρύχθηκε Dame στη Βρετανία πέρσι - ζει στο Παρίσι από το 1956.

«Λοιπόν πως νιώθω που είμαι μεγαλύτερη;» είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο περιοδικό «Entertainment Weekly» προτού γιορτάσει τα 99α γενέθλιά της.

«Μου αρέσει πολύ! Δεν θα το άλλαζα με τίποτα!».

Η Ντε Χάβιλαντ υποδύθηκε τη γλυκιά, βασανισμένη Μέλανι Χάμιλτον στη ρομαντική ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», η φήμη της εκτοξεύτηκε και κέρδισε βραβεία Όσκαρ για τους ρόλους της στα φιλμ «To Each His Own» (Δωσ' μου πίσω το παιδί μου) και «The Heiress» (Η κληρονόμος).

Γεννημένη στο Τόκιο από Βρετανούς γονείς, η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ είχε αντιπαλότητα με την αδερφή της, επίσης ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν, η οποία πέθανε το 2013 σε ηλικία 96 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ