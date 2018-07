Πενέλοπε και Chanel

Επισήμως πλέον Chanel ambassador η 44χρονη ισπανίδα σταρ Πενέλοπε Κρουζ, έδωσε το παρόν στο couture show του οίκου στο Παρίσι με Chanel total outfit που υπογράμμιζε τα καλλίγραμμα πόδια της. Η εκφραστική ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της cruise σειράς και όπως δήλωσε ήταν «απίστευτη ευχαρίστηση να σε φωτογραφίζει ο βασιλιάς της μόδας». Kάτοχος Οσκαρ για το φιλμ Vicky Christina Barcelona του Γούντι Αλεν και μούσα και «κολλητή» του Αλμοδόβαρ, έχει επίσης ποζάρει για Mango, Ralph Lauren, L’Oreal. Μόλις έπαιξε στα «Murder on the Orient Express» και «Αssasination of G. Versace. Εχει δυο παιδιά με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.