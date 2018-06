Το φιλμ "Black Panther" & η τηλεοπτική σειρά «Stranger Things» σάρωσαν στα φετινά βραβεία MTV Movie & TV

Τα βραβεία MTV Movie & TV Awards που είναι αλήθεια πιο «πρωτότυπα» από τα άλλα και για παράδειγμα έχουν κατηγορίες όπως το καλύτερο φιλί που παρεμπιπτόντως απονεμήθηκε στην ταινία «Με αγάπη Σάιμον» και στο γκέι φιλί των νεαρών ηρώων που υποδύθηκαν οι Νικ Ρόμπινσον και Keiynan Lonsdale, δόθηκαν στις 16 Ιουνίου 2018 και η τελετή έλαβε χώρα στο Barker Hangar στη Santa Monica, της California, των ΗΠΑ και μεταδόθηκε τηλεοπτικά την Δευτέρα 18/6.

Όπως γράφει το flix.gr, τα βραβεία του MTV κατόρθωσαν να επανεφεύρουν τον εαυτό τους τα τελευταία χρόνια κρατώντας τον εφηβικό, φρέσκο χαρακτήρα τους, δίνοντας ωστόσο στις επιλογές τους μια σχεδόν πολιτική χροιά καταργώντας τις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα στις ερμηνευτικές κατηγορίες για παράδειγμα ή δίνοντας φέτος το βραβείο για το καλύτερο φιλί, όπως προείπαμε στο συμπαθέστατο φιλμ «Love, Simon – Με αγάπη Σάιμον» που παίχθηκε για μία εβδομάδα και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare την περασμένη εβδομάδα.

Πρωταγωνιστές στην απονομή που παρουσίασε η Τίφανι Χάντις (η οποία κέρδισε κι ένα βραβείο, αυτό της καλύτερης κωμικής ερμηνείας για το «Girls Trip») ήταν τα φαβορί όπως το φιλμ «Black Panther» της Μάρβελ και η τηλεοπτική σειρά «Stranger Things» με 7 υποψηφιότητες το καθένα και όπως αναμενόταν και τα δυο είχαν τη μερίδα του λέοντος στην λαμπερή βραδιά της απονομής.

Τα βραβεία αναλυτικά είναι τα εξής:

Καλύτερη ταινία: «Black Panther»

Καλύτερη σειρά: «Stranger Things»

Καλύτερη Ερμηνεία σε ταινία: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, «Black Panther»

Καλύτερη Ερμηνεία σε σειρά: Μίλι Μπόμπι Μπράουν, «Stranger Things»

Καλύτερος ήρωας: Τσάντγουικ Μπόουζμαν, «Black Panther»

Καλύτερος κακός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, "Black Panther"

Καλύτερο φιλί: «Love, Simon»

Πιο τρομαγμένη ερμηνεία: Νόα Σαπ, «Stranger Things»

Καλύτερη ομάδα στην οθονη: το καστ του «It»

Καλύτερη κωμική ερμηνεία: Τίφανι Χάντις, «Girls trip»

Scene stealer: Μαντελέιν Πέτς, «Riverdale»

Καλύτερη μάχη: «Wonder Woman»

Καλύτερο μουσικό ντοκιμαντέρ: «Gaga: Five Foot Two»

Καλύτερη reality σειρά: «Keeping Up with the Kardashians»

Βραβείο πρωτοπόρου: Λίνα Γουέιθ

Βραβείο generation: Κρις Πρατ.

Παρόντες ήσαν πολλοί σταρ όπως ο ποπ σταρ Nick Jonas, η Κιμ Καρντάσιαν, η Lady Gaga, η ηθοποιός και χορεύτρια Ζεντάγια, η Ολίβιαν Μουν, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο γοητευτικός Κρις Πρατ, κ.α.