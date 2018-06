O Πατρινός βιολόγος Θόδωρος Γιαβρίδης διαπρέπει στις ΗΠΑ: Βραβεύτηκε για ερευνητική του εργασία σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ένας Πατρινός νέος επιστήμονας, ο Θόδωρος Γιαβρίδης που είναι γιος της συμπολίτισσας Ζέττας Ζάχου τα τελευταία χρόνια συνεχίζει τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου και διαπρέπει. Μάλιστα απέσπασε και ένα σημαντικό βραβείο, το 2018 Julian R. Rachele Prize για την πρωτότυπη ερευνητική δουλειά του στο επιστημονικό πεδίο της βιολογίας.

Ο Θόδωρος Γιαβρίδης κάνει το διδακτορικό του στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Cornell στη Ν. Υόρκη, με τα πειραματικά εργαστήρια να γίνονται στο Νοσοκομείο Memorial (όπου είχε νοσηλευτεί η Μελίνα Μερκούρη). Στο Πανεπιστήμιο Cornell είχε εργαστεί και διδάξει και ο πρωτοπόρος στην κυτταροπαθολογία, Γεώργιος Παπανικολάου που ανακάλυψε το τεστ Παπ για τον πρώιμο εντοπισμό του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το βραβείο που πονεμήθηκε στον Έλληνα ερευνητή Θεόδωρο Γιαβρίδη - Theodoros Giavridis έχει ως εξής: Giavridis T, van der Stegen SJC, Eyquem J, Hamieh M, Piersigilli A, Sadelain M, “CAR T cell-induced cytokine release syndrome is mediated by macrophages and abated by IL-1 blockade.” Nature Medicine (in press) (mentor: Michel Sadelain).

Πιο συγκεκριμένα ο Θόδωρος Γιαβρίδης με την εργασία αυτή αποδεικνύει πως ο ίδιος ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να πολεμήσει όλους τους τύπους του καρκίνου και μάλιστα με τα υπάρχοντα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Όπως αναφέρει το σάιτ Ιδιωτική Οδός του Παναγιώτη Ανδριόπουλου, ο Θεόδωρος Γιαβρίδης είναι ένας νέος άνθρωπος που εργάζεται σκληρά και σοβαρά στην επιστήμη του. Αταλάντευτος στην δύσκολη πορεία που χάραξε, πήγε από την Πάτρα στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές και τώρα πια παράγει έργο άξιο διακρίσεων και βραβεύσεων.

Ο νεαρός επιστήμων ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Αρσάκειο σχολείο Πατρών, στη συνέχεια σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας και μετά έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία Μεντζελόπουλου του Πανεπιστημίου Πατρών για το Columbia University στη Ν. Υόρκη, στις ΗΠΑ και τώρα κάνει το Διδακτορικό του με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση στο Cornell.

Tην ερευνητική εργασία του που βραβεύτηκε, αξίζει να αναφερθεί πως την πήρε ο κοσμήτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Καρδαμάκης και την έστειλε σε όλους τους καθηγητές και σπουδαστές του ΑΕΙ.

Τέλος να προσθέσουμε ότι η σημαντική ερευνητική επιτυχία του απόφοιτου του Πανεπιστημίου Πατρών Θεόδωρου Γιαβρίδη, δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό Nature Medicine.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του Θ. Γιαβρίδη στην ερευνητική ομάδα του Michel Sadelain στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center και αναμένεται να βρει γρήγορα εφαρμογή σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική.

H έρευνα που πραγματοποίησε, όπως αναφέρει η Ιδιωτική Οδός, αφορούσε στην ασφαλή εφαρμογή ανοσοθεραπείας με CAR-T cells απέναντι στον καρκίνο. Η συγκεκριμένη θεραπεία βασίζεται στην "εκπαίδευση" των κυττάρων του ίδιου του ανοσοποιητικού του ασθενούς να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα (ένα "ζωντανό" εξατομικευμένο φάρμακο). Η έγκριση της πρώτης τέτοιας θεραπείας (για λευχαιμία) από το FDA της Αμερικής τον προηγούμενο Αύγουστο θεωρείται ορόσημο τόσο για τη θεραπεία του καρκίνου όσο και για τη γονιδιακή θεραπεία.

Η έρευνα του Θόδωρου Γιαβρίδη έδειξε πού οφείλεται η σοβαρή παρενέργεια που περιορίζει την ευρεία εφαρμογή της θεραπείας. Τα ποντίκια-μοντέλα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, αναμένεται να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία για τη δοκιμή νέων θεραπευτικών σχημάτων.

