Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα, της σειράς «The Little Drummer Girl»

Η Βρετανική τηλεοπτική μίνι σειρά «The Little Drummer Girl – Η μικρή τυμπανίστρια», μια από τις πιο περίοπτες διεθνείς παραγωγές αυτή την περίοδο, ολοκλήρωσε με επιτυχία 24 μέρες γυρισμάτων στη χώρα μας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό κατασκοπικού θρίλερ και ιστορίας αγάπης, μέσα από την αφήγηση μιας περίπλοκης υπόθεσης διεθνούς ίντριγκας, έρωτα και προδοσίας.

Το σενάριο της σειράς είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του θρυλικού συγγραφέα Τζον Λε Καρρέ, την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Παρκ Τσαν-γουκ (The Handmaiden, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Stoker), και την παραγωγή η Ink Factory (The Night Manager), σε συμπαραγωγή με το BBC και το AMC (The Walking Dead, Mad Men).

Πρωταγωνιστούν οι Florence Pugh (Lady Macbeth), Alexander Skarsgård (Big Little Lies, True Blood, Tarzan) και ο Michael Shannon (Nocturnal Animal, Revolutionary Road, The Shape of Water – Η Μορφή του νερού).

«Η κινηματογράφηση του ‘The Little Drummer Girl’ στα ίδια ακριβώς σημεία που περιγράφονται στο βιβλίο του Τζον Λε Καρρέ ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Το ανεκτίμητο προνόμιο των γυρισμάτων σε τόσο σημαντικές, ιστορικά και πολιτιστικά, τοποθεσίες, όπως η Ακρόπολη ή ο ναός του Ποσειδώνα, δύσκολα αποτιμάται. Η Ελλάδα, γενέτειρα του δράματος στη Δύση, προσφέρει στους κινηματογραφιστές έναν καμβά μοναδικής απήχησης και, για μένα, αποτελεί το τέλειο μέρος για να αφηγηθώ την ιστορία του Τσάρλι», δήλωσε ο σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ, περιγράφοντας την εμπειρία των γυρισμάτων στην Ελλάδα.

«Η ποικιλία και το εύρος των διαθέσιμων τοποθεσιών για κινηματογράφηση στην Ελλάδα, την κατέστησε ιδανικό μέρος για να εκτυλιχθεί η ιστορία του ‘The Little Drummer Girl’. Στην Ελλάδα καταφέραμε να γυρίσουμε όχι μόνο τις εξαιρετικές σκηνές της σειράς που εκτυλίσσονται εκεί, αλλά και σκηνές που αντιστοιχούν στο Λίβανο, την Γιουγκοσλαβία (όπως ήταν τότε) και τη Ρώμη. Οι εκπληκτικές τοποθεσίες που επιλέξαμε θα αιτιολογούσαν τον ερχομό μας στην Ελλάδα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Επιπλέον, όμως, η γενναιόδωρη υποστήριξη από κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και το υψηλού επιπέδου συνεργείο και η ομάδα υποστήριξης των υπέροχων συνεργατών μας από τη Faliro House, συνέβαλαν σε γυρίσματα αξέχαστα που θα θέλαμε να επαναλάβουμε», σημείωσε ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Simon Cornwell.

Η εταιρεία που ανέλαβε την εκτέλεση παραγωγής στην Ελλάδα είναι η Faliro House Productions Α.Ε. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην Ελλάδα, το συνεργείο αποτελούνταν από 165 μέλη από την Ελλάδα και 98 μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα έγιναν στις εξής τοποθεσίες: Αθήνα, Ελευσίνα, Κινέτα, Ακρόπολη και στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Όλες οι ελληνικές τοποθεσίες αξιοποιήθηκαν για να «δείξουν» Ελλάδα/Αθήνα ενώ η Ελευσίνα χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει το Λίβανο και η Νίκαια την Παλαιστίνη.

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου υποστήριξε την παραγωγή διευκολύνοντας την απόκτηση αδειών για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη και στο Σούνιο, προσκόμισε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη των γυρισμάτων.

Το The Little Drummer Girl αναμένεται να μεταδοθεί από το BBC και το AMC το φθινόπωρο του 2018.

*Η Ink Factory είναι ένα ανεξάρτητο στούντιο με παγκόσμια εμβέλεια, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 από τους Stephen και Simon Cornell. Η εταιρεία αφηγείται συναρπαστικές ιστορίες μέσα από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα παιχνίδια, αναπτύσσοντάς τα από την αρχή έως την κυκλοφορία τους, μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις με συγγραφείς και δημιουργούς. Λαμβάνει τολμηρές δημιουργικές και οικονομικές αποφάσεις και αναζητά ευκαιρίες για φιλόδοξα έργα είδους. Βασικός πυλώνας της εταιρείας είναι η διασκευή των έργων του συγγραφέα Τζον Λε Καρρέ για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλα μέσα.

Η τελευταία κινηματογραφική ταινία της Ink Factory, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Drew Pearce, «Hotel Artemis», με πρωταγωνιστές τους Jodie Foster και Sterling K. Brown, κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έρχεται και στην Ελλάδα στις 14/6. Η επερχόμενη κινηματογραφική ταινία του Film4 «Fighting with My Family», γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Stephen Merchant με πρωταγωνιστές τους Dwayne Johnson, Florence Pugh και Vince Vaughn είναι μια παραγωγή σε συνεργασία με την Ink Factory και πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2019.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τη βραβευμένη με Emmy και Golden Globe σειρά, The Night Manager, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρρέ για το BBC και το AMC. Η Ink Factory εκτός από την τηλεοπτική διασκευή του «The Little Drummer Girl» του Λε Καρρέ, σε σκηνοθεσία του Παρκ Τσαν-γουκ, αναπτύσσει και μια σειρά βασισμένη στο The Spy Who Came In From the Cold, σε συμπαραγωγή της Paramount TV και των BBC και AMC.

Η πρώτη ταινία της εταιρείας, «A Most Wanted Man», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρρέ, κυκλοφόρησε το 2014. Παλαιότερες παραγωγές της εταιρείας είναι το «Billy Lynn's Long Halftime Walk» σε σκηνοθεσία του Ang Lee, βασισμένο στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Ben Fountain που ωστόσο δεν προβλήθηκε στις Ελληνικές αίθουσες και το «Message from the King», μια πρωτότυπη παραγωγή του Netflix, ένα νουάρ θρίλερ σε σκηνοθεσία του Stephen Cornwell και του Oliver Butcher, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Tορόντο το 2016.

Επίσης, η Ink Factory έχει ιδρύσει το ψηφιακό στούντιο Giant Squid σε συνεργασία με τον Matt Nava, ένα από τα κορυφαία ταλέντα της βιομηχανίας παιχνιδιών. Το πρώτο παιχνίδι του Giant Squid, ABZÛ, δύο φορές υποψήφιο για βραβείο BAFTA, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2016. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.

Όσο για το κανάλι AMC φιλοξενεί μερικά από τα δημοφιλέστερα και πιο αναγνωρισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Το AMC ήταν το πρώτο καλωδιακό κανάλι που κέρδισε ποτέ Βραβείο Emmy® Εξαιρετικής Δραματικής Σειράς για το Mad Men το 2008. Άλλες σειρές του AMC είναι τα: Better Call Saul, Fear the Walking Dead, The Terror, Into the Badlands, Humans, Preacher, The Son, McMafia και τα επερχόμενα Dietland, Lodge 49 και The Little Drummer Girl.