Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 – ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/06/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489197

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