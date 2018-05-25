Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Μαΐου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
02:00 πμ - πρωί
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ.
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 17:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ.
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642
ΡΙΟΥ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747