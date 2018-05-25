Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 17:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/05/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487436

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