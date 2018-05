Με υψηλή συμμετοχή η ημερίδα «Learning Environments where languages flourish» στο Αγρίνιο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, στο φιλόξενο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, Ημερίδα σχετική με το πρόγραμμα «Learning Environments where languages flourish», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) και τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε Αιτ/νίας Τσώλου Ολυμπία, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί κατόπιν αιτήσεώς τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύνθυση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: "Κύριος εισηγητής – επιμορφωτής της Ημερίδας ήταν ο κ. Jonas Erin, Inspection generale de l’ Education nationale (in the French Ministry of Education), ο οποίος ταξίδεψε στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό. Η εισήγησή του είχε θέμα “How to stop the drift away of practice, research and policy” και αφορούσε μια ολιστική προσέγγιση στη μάθηση καθώς και την συμπερίληψη διαφορετκών γλωσσικών ομάδων σε μια κοινωνία πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική.

Με την έναρξη της ημερίδας παρουσιάστηκε βίντεο-εισήγηση της κ. Sarah Breslin, Executive Director of the ECML of the Council of Europe, με θέμα “Introduction to the ECML Programme”, όπου δίνονταν εξηγήσεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μοντέρνων Γλωσσών, του οράματος και της φιλοσοφίας του, καθώς και για το πρόγραμμα «Μαθησιακά περιβάλλοντα όπου ανθίζουν οι γλώσσες».

Εισαγωγική εισήγηση στην ημερίδα πραγματοποίησε η κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με θέμα “Dealing with linguistic diversity in the classroom: a challenge for teachers”, που αναφερόταν στην πολυγλωσσία και τη γλωσσική διαφορετικότητα στην τάξη, προκλήσεις για να τις αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός.

Στο πρόγραμμα της Ημερίδας, εκτός από τη βασική εισήγηση του κ. Jonas Erin, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισήγηση της κ. Μαριάνθης Κοταδάκη, Σχολικής Συμβούλου Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε Ηλείας, με θέμα “Digital Storytelling in language learning: competences, skills and cultures”, η οποία αναφερόταν στην ψηφιακή αφήγηση ιστοριών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Ακολούθησε εργαστήριο (workshop) από τον κ. Jonas Erin με θέμα “Designing learning environments where modern languages flourish within a whole school language policy”, πώς δηλαδή σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολυγλωσσίας ακολουθώντας μια ολιστική εκπαιδευτική πολιτική συμπερίληψης για τις διάφορες γλώσσες και την κ. Ολυμπία Τσώλου με θέμα “Multilingualism, Plurilingualism, Translanguaging”, που αφορούσε την ύπαρξη πολλων γλωσσών στη σχολική τάξη, την πολυγλωσσία ως δεξιότητα του ατόμου και τη δυνατότητα μετάβασης από μια γλώσσα σε μια άλλη.

Παρευρέθηκαν και απηύθηναν χαιρετισμό οι κ.κ. Κων/νος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας& Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Χρυσούλα Σπυρέλη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Αιτ/νίας, Σπύρος Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτ/νίας και Γιώργος Κατσίφας, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αγρινίου.

Η ημερίδα, κατά κοινή ομολογία, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και στελεχών που ήταν ιδιαίτερα ιδιαίτερα θετικά λόγω της πρωτοτυπίας και το ενδιαφέροντος του θέματος".