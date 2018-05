Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για τον Κάρολο και την Καμίλα - Καφές, κουλούρι και λουκουμάδες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στον κόσμο, περπάτησαν ο πρίγκιπας Κάρολος με τη δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Στη βόλτα που πραγματοποίησαν, προκειμένου να μεταβούν στον ναό της Παναγίας Καπνικαρέας στην Ερμού, αγόρασαν κουλούρι από πλανώδιο πωλητή και συνομίλησαν με αρκετούς πολίτες που τους αναγνώριζαν και τους έβγαζαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Λίγο πριν τις 12 βρέθηκαν στο Συμμαχικό Νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου.

AΠΕ - ΜΠΕ/ newsit

The Prince of Wales is meeting with His Beatitude Archbishop Ieronymos II of Athens and All Greece this morning on the second day of #RoyalVisitGreece. pic.twitter.com/m5ZzXrRQdF