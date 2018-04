Ο Μπραντ Πιτ κι ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είναι οι νέοι Ρέντφορντ και Νιούμαν

Παρότι η νέα ταινία του 55χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο, το «Once Upon a Time in Hollywood», βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προπαραγωγής (για λογαριασμό της Sony που κέρδισε το project σε αγώνα ταχύτητας, με τη διάλυση της Weinstein Co.), το στούντιο δεν έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον auteur στην CinemaCon και να τον αφήσει να προωθήσει την ταινία του, όπως εκείνος ξέρει καλύτερα.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο εμφανίστηκε, λοιπόν, όπως γράφει ανάρτηση του flix.gr, στο μεγάλο συνέδριο των Αμερικανών αιθουσαρχών, το CinemaCon παρέα με τον ένα πρωταγωνιστή του (από το εντυπωσιακό καστ που έχει συγκεντρώσει), τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο κι ανήγγειλε τα εξής: «Η Sony κι εγώ θα έρθουμε στα σινεμά σας με το πιο συναρπαστικό ντουέτο σταρ από την εποχή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Πολ Νιούμαν!» Και άδικο δεν έχει, αναφερόμενος στην εκρηκτική συνάντηση επί της οθόνης, του ΝτιΚάπριο με τον Μπραντ Πιτ, τους οποίους, παρεμπιπτόντως, μπορεί να απολαύσει το κοινό μαζί στο «The Audition», τη διαφημιστική μικρού μήκους ταινία που σκηνοθέτησε το 2015 ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Στο φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood», οι δυο πανέμορφοι άντρες κι επιπλέον θαυμάσιοι ηθοποιοί, ενσαρκώνουν έναν παρηκμασμένο τηλεοπτικό σταρ και τον αντικαταστάτη και συγκάτοικό του που αναζητούν τον τρόπο να επιβιώσουν καλλιτεχνικά στο γοργά μεταβαλλόμενο Χόλιγουντ του 1969. Όπου, καθόλου τυχαία, στο γειτονικό τους σπίτι κατοικούν ο Ρομάν Πολάνσκι με τη Σάρον Τέιτ, ακριβώς τις ημέρες των φόνων της «οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον.

Όπως εξήγησε ο Κουέντιν Ταραντίνο, «η ταινία εκτυλίσσεται τις παραμονές της έκρηξης της εναλλακτικής κουλτούρας, την εποχή της επανάστασης των παιδιών των λουλουδιών, στην αποκορύφωση νέου Χόλιγουντ». Για τις ανάγκες της ταινίας, μάλιστα, ο Ταραντίνο υποσχέθηκε ότι θα μεταμορφώσει το σημερινό Λος Άντζελες, «δρόμο με δρόμο, τετράγωνο με τετράγωνο», προσθέτοντας ότι το «Once Upon a Time in Hollywood» θα είναι ότι πλησιέστερο έχει κάνει ως τώρα στο «Pulp Fiction».