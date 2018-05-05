Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 5 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 5 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 25

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ

ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

21:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 05/05/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484251

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