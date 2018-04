Έρχονται από τη Νέα Υόρκη για μία live μουσική εμφάνιση στην Πάτρα

Mία ξεχωριστή καλλιτεχνική άφιξη θα έχουμε στην Πάτρα την Κυριακή 6 Μαΐου 2018. Θα έρθουν για μία live μουσική εμφάνιση στο μπαρ Ghetto στην οδό Ευμήλου, πίσω από τη ΔΕΗ, οι City of the Sun, μία τριμελής Αμερικάνικη μπάντα με πολλές μουσικές επιρροές από post-rock, gypsy jazz, flamenco και indie rock.

Οι City of the Sun προέρχονται από τη Νέα Υόρκη και δημιουργήθηκαν το 2011. Είχαν εμφανιστεί στη χώρα μας και πέρυσι αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις και επιστρέφουν στην Ελλάδα, για 3 εμφανίσεις την Παρασκευή 4 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Μάη στην Αθήνα και την επόμενη μέρα στην Πάτρα.

Αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που συνδυάζει, όπως προείπαμε, πολλά μουσικά είδη. Την μπάντα συγκροτούν ο κιθαρίστας John Pita, ο Avi Snow (κιθάρα) και ο Zach Para (κρουστά). Έχουν εμφανιστεί ως support γκρουπ των Thievery Corporation, έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την πλατφόρμα της Sofar Sounds και τις Godin Guitars, τις οποίες και χρησιμοποιούν ενώ το 2016 οι City of the Sun κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο LP τους με τίτλο “To the Sun and All the Cities in Between”, φτάνοντας μάλιστα στη θέση 12 του Billboard Jazz Albums chart. Ξεχώρισε το single “Everything” που έφτασε έως τη 2η θέση του Αμερικάνικου Viral 50 chart της πλατφόρμας Spotify.

Όπως είδαμε είχαν παίξει στις 31 Αυγούστου 2017 στο Gagarin 205 στην Αθήνα.

*Στο μεταξύ θα προηγηθεί στο μπαρ Ghetto, στις 21/4 συναυλία του ροκ Γκρουπ Διάφανα Κρίνα. Οι πόρτες θ' ανοίξουν στις 20.30.