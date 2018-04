Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης – Δεν υπάρχουν θύματα

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο νοσοκομείο στη δυτική Κωνσταντινούπολη και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αρκετούς ορόφους, ωστόσο το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, επικαλούμενο εκπροσώπους της πυροσβεστικής, μεταδίδει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν θύματα.

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ταράτσα του νοσοκομείου και ταχέως εξαπλώθηκε στους χαμηλότερους ορόφους, στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου, που βρίσκεται στη συνοικία Γκαζιοσμανπασά, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε από το σημείο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μεταδίδει ότι τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γκαζιοσμάνπασά Ταξίμ εκκενώθηκαν και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής Χασάν Ταχσίν Ουστά είπε σε ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, το TRT, ότι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν από το κτίριο του νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νωρίτερα

Φωτιά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης εκδηλώθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, μάρτυρες ανέφεραν πως σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο σημείο.

Ήδη έχουν σπεύσει στο σημείο πολλά πυροσβεστικά ενώ ασθενείς και προσωπικό έχουν εκκενώσει το κτίριο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μεταδίδει ότι τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Gaziosmanpasa Taksim εκκενώνονται και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

DETAILS: Emergency services and fire fighters were sent to the scene after Gaziosmanpasa Taksim hospital in #Istanbul caught #fire https://t.co/yR8doNsjZL pic.twitter.com/sKy5IRoGdb