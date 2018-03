Δεν είναι τρολ! Ο Guardian προσφέρει πακέτο διακοπών ώστε οι τουρίστες να δουν τα "χάλια" της Ελλάδας

Ένα ασυνήθιστο πακέτο διακοπών προσφέρει στους αναγνώστες του ο "Guardian". Πρόκειται για ένα ταξίδι που όπως διαφημίζεται προσφέρει μεταξύ άλλων στον επισκέπτη την ευκαιρία να εξερευνήσει την επίδραση της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

Οι ταξιδιώτες θα κάνουν συναντήσεις με ΜΚΟ που δουλεύουν με τους πρόσφυγες, ενώ μεταξύ άλλων το ταξιδιωτικό "πακέτο" περιλαμβάνει επίσκεψη στο Σύνταγμα που έγιναν οι συγκεντρώσεις των Αγανακτισμένων και κουβέντα εκεί με πρώην υπουργό (ποιον άραγε;), εξερεύνηση της οικονομικής κρίσης σε μια αθηναϊκή συνοικία, επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά για να δει ο επισκέπτης την προσφυγική κρίση και να μιλήσει με ειδικούς.

Επίσης θα συναντήσουν ντόπιες οικογένειες στην Αθήνα για να ανακαλύψουν πόσο επηρεάστηκαν οι ζωές τους απ’ την οικονομική κρίση».

This is insane. The Guardian offers a holiday package tour for refugee & financial crisis spotting in Greece pic.twitter.com/do6U6nzT5P