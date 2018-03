Ο νικητής της Γιουροβίζιον, Αλεξάντερ Ρίμπακ ξαναπηγαίνει φέτος στο διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Γιουροβίζιον έχει μεγάλη λάμψη και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν πάρει μέρος και διακριθεί, επιδιώκουν και επιθυμούν να ξαναπάνε. Ο νικητής της Γιουροβίζιον του 2009, ο 32χρονος σήμερα Αλεξάντερ Ρίμπακ - Alexander Igorjevitsj Rybak, που έχει γεννηθεί στις 13 Μαΐου 1986 και είναι Λευκορώσος-Νορβηγός βιολονίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, μετά τον απόλυτο θρίαμβο του με το πολύ αγαπημένο κομμάτι στους φαν του διαγωνισμού, το «Fairytale» που μάλιστα είχε πάρει και ρεκόρ βαθμών τότε στην Γιουροβίζιον της Μόσχας, ξαναπάει στον δημοφιλή διαγωνισμό.

Θα εκπροσωπήσει λοιπόν όπως έγινε γνωστό, την Νορβηγία και πάλι, στον 63ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας με ένα χαρούμενο, ρυθμικό κομμάτι σε ρυθμούς funky που θυμίζει Τζάστιν Τίμπερλέικ και Τζάστιν Μπίμπερ, με τίτλο "That's How You Write a Song". Μάλιστα στην παρουσίαση του αναμένεται ο Ρίμπακ να χρησιμοποιήσει και τεχνολογικά, οπτικά εφέ!

Ο Ρίμπακ που ήδη λογίζεται εκ των φαβορί της φετινής Γιουροβίζιον, ζει σήμερα στο Νεσόντεν (Nesodden) έξω από την Νορβηγική πρωτεύουσα, Όσλο.