Οι νέοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δουν την ιδέα τους να γίνεται επιχείρηση

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδος για την παρουσίαση του έργου «Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship» - i3, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Συρμακέσης στόχος του έργου είναι να προωθήσει την ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της Βαλκανικής - Μεσογειακής περιοχής αναπτύσσοντας, δημιουργώντας και προωθώντας ένα μοντέλο επιχειρηματικής μάθησης και μεταφοράς γνώσης (στο τρίπτυχο ιδέες, εφευρέσεις, καινοτομία - i3) για την εκπαίδευση των φοιτητών και των επιχειρηματιών.

Μέσα από τις δράσεις το έργο αποσκοπεί:

να καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ εταίρων και ενδιαφερομένων φορέων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις,

να ενισχυθούν οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων, να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ,

να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με την αύξηση της ισορροπημένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων και την αντιμετώπιση των πιο άμεσων προβλημάτων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο,

να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας.

Το έργο απευθύνεται στους νέους που βρίσκονται είτε στα τελευταία μαθήματα της εκπαίδευσης τους, ή που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει, αλλά και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικές και τομεακές οργανώσεις και ενώσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχτεί μια κοινή μεθοδολογία για την ανάλυση των αναγκών σε καινοτομικά προϊόντα στις χώρες που συμμετέχουν (Ελλάδας, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και FYROM). Κάθε χώρα θα συνθέσει τις ανάγκες σε επιμέρους τομείς όπως είναι το:

Περιβάλλον (Αλβανία)

Ενέργεια (Κύπρος)

Πληροφορική (IT - FYRΟM)

Τρόπος Ζωής (Lifestyle - Βουλγαρία)

Τεχνολογία (Ελλάδα)

Ο ενδιάμεσος στόχος είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου που προορίζεται να αναπτυχθεί ως εργαλείο και αναγνωρίσιμο σήμα για την προώθηση της δημιουργικής, καινοτόμου και στοχοθετημένης επιχειρηματικής μάθησης.

Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και νέους επιχειρηματίες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Καινοτόμα προσέγγιση - θεωρητική κατάρτιση βασισμένη στο παιγνίδι και το παιγνίδι ρόλων

Μέγιστη χρήση πλατφόρμων και εφαρμογών για κινητά για τη διευκόλυνση της κατάρτισης, τη δικτύωση, την κοινή χρήση, την αύξηση της υποστήριξης κ.λπ.

Εστίαση των προσπαθειών στους πιο κρίσιμους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες κοινωνικού οφέλους. Η προκαταρκτική ανάλυση εντόπισε 5 γενικά θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους στο πλαίσιο του έργου - Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Τρόπος ζωής, Τεχνολογία.

Όλη αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει στην επιλογή 10 εκπαιδευομένων από κάθε χώρα για κάθε θέμα (περιβάλλον, ενέργεια, πληροφορική, τρόπος ζωής, τεχνολογία) με στόχο να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων. Θα οργανωθούν πέντε εργαστήρια μάθησης ένα σε κάθε χώρα εταίρο.

Από τη διαδικασία εκπαίδευσης θα επιλεγεί ένας ανά χώρα και θεματική περιοχή και θα παρουσιάσει τις δικές του τεχνολογικές ιδέες στην τελική διάσκεψη του έργου, στη Βουλγαρία.