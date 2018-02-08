Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΚΛ. ΚΟΛΛΙΑ
ΕΤΩΝ 77
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΕΙΡΗΝΗ χηρα ΜΙΧ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :ΜΑΡΙΑ, ΒΑϊΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΗΛΙΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
OI EΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Πάτρα, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103
Fax: 2610 340871, email [email protected]