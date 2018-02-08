Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

08/02/2018 20:58

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Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΚΛ. ΚΟΛΛΙΑ

ΕΤΩΝ 77

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ χηρα ΚΩΝ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΚΟΛΛΙΑ,

ΕΙΡΗΝΗ χηρα ΜΙΧ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ,ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΛΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :ΜΑΡΙΑ, ΒΑϊΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 11-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 60

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΗΛΙΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

OI EΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ


ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΖΩΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΛΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι, Πάτρα, Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103

Fax: 2610 340871, email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε: 08/02/2018 20:58

Τυπώθηκε: 09/02/2018 04:36

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/475141

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