Πάτρα: Ο Σύλλογος ΑΣΤΟ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ έκοψε την πίτα του- ΦΩΤΟ

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου ο σύλλογος ΑΣΤΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ έκοψε την πίτα του για άλλη μια χρονιά στους χώρους που δραστηριοποιείται τα τελευταία 17 χρόνια (Παλιά Εμπορική Σχολή, Βαλτετσίου 3). Ακολούθησε η προβολή της ταινίας ¨"Όσα κάνουμε στη σκιά/What We Do in the Shadows" .

Ο Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών Ονειροπόλων-Επικοινωνούμε είναι ένας καθαρά εθελοντικός σύλλογος που πιστεύει βαθιά στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τα μέλη του έχουν μετατρέψει ένα παραμελημένο για χρόνια κτίριο σε ζωντανό κύτταρο στο κέντρο της πόλης, σε έναν χώρο μάθησης και καλλιτεχνικής δράσης. Πληροφορίες για τις δράσεις του ΑΣΤΟ -Επικοινωνούμε και τις ομάδες που λειτουργούν στην ιστοσελίδα: https://www.astopatras.gr/.