ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ομίλου Inner Wheel Patra-Europea

Ο όμιλος Inner Wheel Patra-Europea διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στην Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα, φιλανθρωπική εκδήλωση που περιελάμβανε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ομίλου και τον εορτασμό της επετείου των 94 χρόνων από την Ίδρυση του Διεθνούς Inner Wheel (International Inner Wheel Day).

Ο προσκεκλημένος ομιλητής Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρότασης Βασίλειος Πασσάς, εντυπωσίασε με την εμπνευσμένη ομιλία του με θέμα: «Η αναζήτηση της ευτυχίας. Η Ευτυχία είναι γένους θηλυκού;;;», μία ομιλία που ταίριαζε απόλυτα σε μια μέρα γιορτής της μεγαλύτερης γυναικείας οργάνωσης προσφοράς στον κόσμο, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο όμιλος Inner Wheel Patra-Europea, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη εθελοντική τους δράση και την κοινωνική τους προσφορά, βράβευσε τέσσερις (4) γυναίκες-σύμβολα. Γυναίκες που αν και κάποια στιγμή στη ζωή τους χτυπήθηκαν από την αρρώστια, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αντιμετώπιση της αρρώστιας και την ανακούφιση και υποστήριξη των ασθενών. Ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους μας.

Πρόκειται για την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας Λιολιώ Κολυπέρα, την Πρόεδρο του Ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Δ. Ελλάδας Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, την Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δ. Ελλάδας Μαργαρίτα Καραγιώργου, την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) Ν.Αχαΐας, Μάχη Σαλαμαλίκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος εκπρόσωποι φορέων και εθελοντικών οργανώσεων με πλούσια κοινωνική προσφορά και πλήθος προσκεκλημένων και φίλων.