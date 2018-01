Έρχεται ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Αθήνα για την πρεμιέρα του φιλμ «Phantom Thread»

Την ευκαιρία να δουν από κοντά τον 61χρονο Λονδρέζο ηθοποιό Ντάνιελ Ντέι Λιούις, τιμημένο με 3 βραβεία Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου (για τις ταινίες My Left Foot - Το αριστερό μου πόδι» το 1989, «There Will Be Blood - Θα Χυθεί αίμα» το 2007 και «Lincoln – Λίνκολν» το 2012), θα έχουν όσοι παρευρεθούν στην επίσημη Αθηναική πρεμιέρα του φιλμ «Phantom Thread - Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στις 19.30.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η 1η φορά που ο εξαιρετικός ηθοποιός επισκέπτεται την Αθήνα για την πρεμιέρα ταινίας του. Πάντοτε συνδύαζε τις επισκέψεις του με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μέσα από τη σχέση που έχει αναπτύξει με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η 1η φορά ήταν το 1989, για την πρεμιέρα της ταινίας «Το Αριστερό μου Πόδι» του Τζιμ Σέρινταν.

Τα έσοδα από το event της πρεμιέρας του φιλμ «Phantom Thread», θα διατεθούν για τη λειτουργία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Η συγκεκριμένη ταινία που ενδέχεται να λάβει κάποιες υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ, θα ξεκινήσει να παίζεται από την 1η Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες (αναμένεται και στην Πάτρα) σε διανομή της εταιρείας UIP. Το ιδιαίτερο με αυτό το φιλμ όπου παίζουν οι Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps. Μπράιαν Γκλίζον, κ.α., είναι ότι σύμφωνα με δήλωση του Ντέι Λιούις, θα είναι τελευταίο της καριέρας του.

*Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, ώρα 19:30

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Συγγρού 364, Καλλιθέα, 210 8778396-8).

Εισιτήρια: 30 και 50 ευρώ.

Τηλέφωνα για κρατήσεις θέσεων: 2109650916, 2109637124.