Δεύτερος γάμος για τη Γκουίνεθ Πάλτροου

Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον αμερικανό τηλεοπτικό παραγωγό Μπραντ Φάλτσακ τονίζοντας ότι αποφάσισε να εξερευνήσει τις ψυχικές και συναισθηματικές δυνατότητες της συμβίωσης προχωρώντας σε έναν δεύτερο γάμο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει την ημερομηνία του.

Η 45χρονη Πάλτροου που χαρακτήρισε "συνειδητό τον χωρισμό" της το 2014 από τον μουσικό Κρις Μάρτιν, τον frontman του συγκροτήματος Coldplay, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της σε συνέντευξη που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του Goop, του lifestyle περιoδικού της ηθοποιού.

Η Πάλτροου και ο 46χρονος Φάλτσακ είναι ζευγάρι περίπου δύο χρόνια. Ο Φάλτσακ ήταν ο συνδημιουργός με τον Ράιαν Μέρφι το 2009 των δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών "Glee". Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί επίσης στις τηλεοπτικές σειρές "American Horror Story" και "Scream Queens".

Η Πάλτροου βραβεύτηκε με το Όσκαρ α΄γυναικείου ρόλου το 1999 για την ερμηνεία της στην ταινία "Ερωτευμένος Σαίξπηρ". Ωστόσο σήμερα είναι γνωστή ως η δημιουργός της εταιρίας Goop, που περιλαμβάνει έναν ιστότοπο αφιερωμένο στην ευζωία και καταστήματα πώλησης προϊόντων που προωθούν την υγιεινή διατροφή και ένα τρόπο ζωής χωρίς άγχος.

Η διάσημη ηθοποιός και ο Μάρτιν χώρισαν το 2014 και πήραν διαζύγιο το 2016, έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

Ο πρώτος γάμος του Φάλτσακ ήταν με την τηλεοπτική παραγωγό Σούζαν Φάλτσακ με την οποία απέκτησαν επίσης δύο παιδιά.

Η Πάλτροου και ο Φάλτσακ ποζάρουν χαμογελαστοί για το εξώφυλλο του περιοδικού, με τον τηλεοπτικό παραγωγό να αγκαλιάζει τη αγαπημένη του.

"Αισθανόμαστε απίστευτα τυχεροί που συναντηθήκαμε σε αυτή τη συγκυρία της ζωής μας όπου οι κοινές μας επιτυχίες και αποτυχίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάσεις για μια υγιή και ευτυχισμένη σχέση", δήλωσαν.

Ο Φάλτσακ επίσης απάντησε στο δημοφιλές στις ΗΠΑ κουίζ "How goopy are you" σε βίντεο που προβάλλεται στο goop.com. Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο τεύχος του περιοδικού που κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα.

