Έσβησε ο ιστορικός τέχνης και δωρητής Χρήστος Ιωακειμίδης

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα 11/12/2017 ο Χρήστος Ιωακειμίδης, ένας από τους σημαντικότερους οργανωτές σύγχρονης τέχνης, ιστορικός, θεωρητικός και πρωτίστως διαμορφωτής της Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Εικαστική Σκηνή.

Ο εκλιπών είχε σπουδάσει αρχικά Φιλοσοφία και θεωρία της Λογοτεχνίας στη Γερμανία. Από το 1958 εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο όπου άρχισε να αρθρογραφεί σε εφημερίδες σε θέματα και κριτική Τέχνης. Από πολύ νέος παρακολουθεί αδιάλειπτα την Γερμανική και Ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή των χρόνων του ΄60 και εντάσσεται στις «παρέες» των νέων τότε Γερμανών καλλιτεχνών που αργότερα θα πρωτοπαρουσιάσει και θα αναδείξει διεθνώς, στις μεγάλες ιστορικές εκθέσεις του που επιμελείται από τις αρχές της δεκαετίας του 80.

Το 1977 σε συνεργασία με τον Joseph Beuys οργανώνει την αναδρομική του στη Νέα Πινακοθήκη του Βερολίνου.

Το 1981 σε συνεργασία με τον Norman Rosenthal και Nicholas Serota επιμελούνται την έκθεση “A new spirit in Painting” στο Λονδίνο, προτείνοντας ένα αναπροσανατολισμό των εικαστικών τεχνών, επιβάλλοντας μια νέα κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή που θα αποτελέσει και το κυρίαρχο πνεύμα της δεκαετίας του ‘80.

Το 1982 θα εδραιώσει το νέο πνεύμα του στην διάσημη, ιστορική έκθεση “Zeitgeist” στο Βερολίνο.

Θα ακολουθήσουν όπως αναφέρει ανάρτηση του culturenow.gr, οι εκθέσεις “Metropolis” 1991, Βερολίνο, “American Art” to 1993. To 1997 “The Age of Modernity” και το 2004 στην Αθήνα στο πλαίσιο της πολιτιστικής ολυμπιάδας η έκθεση “Outlook”.

Από το 2010 επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα και μοιράζεται το χρόνο του ανάμεσα στο Βερολίνο και την Αθήνα. Το 2011 η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας τον προσκαλεί ως επιφανές μέλος στην κοινότητά της και τον τιμά ως Επίτιμο Διδάκτορα για την καθοριστική συμβολή του στη διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Σύγχρονης Τέχνης.

Το 2013 ορίζεται μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος της ΑΣΚΤ. Τον Μάιο του 2014 ο Χρήστος Ιωακειμίδης αποφασίζει και δωρίζει την συλλογή των βιβλίων του και το αρχείο του στην ΑΣΚΤ. Η δωρεά υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος ΝΕΟΝ. Δυστυχώς παρά το κοινό ενδιαφέρον, αμοιβαίες καθυστερήσεις επιβραδύνουν την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς, με λυπηρό αποτέλεσμα να μην προλάβει να δει την λειτουργική ένταξη της βιβλιοθήκης και του αρχείου του στη Νέα Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ.

Αυτό που απομένει ως άμεση υπόσχεση, υποχρέωση και καθήκον είναι η ολοκλήρωση της βιβλιοθηκονομικής αρχειοθέτησης της δωρεάς του προς την Σχολή στο τρίτο επίπεδο της Νέας βιβλιοθήκης που φέρει το όνομά του.