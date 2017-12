Επικουρικές συντάξεις των 30 ευρώ! Ποιοι είναι οι χαμένοι

Αρνητικές συνέπειες στην τσέπη συνταξιούχων θα έχει ο επανυπολογισμός των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου και θα καταβάλλονται επικουρικές που θα φτάνουν ακόμα και τα 30 ευρώ, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Γενικός Διευθυντής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Νίκος Καλάκος.



Συμφώνα με πληροφορίες το Ενιαίο Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης προωθεί σχέδιο για την άμεση έκδοση τουλάχιστον 7 χιλιάδων επικουρικών συντάξεων, νέων και παλαιών.



Η μέση επικουρική σύνταξη για όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και μετά, υπολογίζεται σε 157 ευρώ.



Οι συνολικές αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονται σε 120.000 και σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή αγγίζει τα 4 χρόνια.



Τις μεγαλύτερες μειώσεις στις επικουρικές τους θα υποστούν τραπεζοϋπάλληλοι, εμποροϋπάλληλοι, πρώην εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ πλην της ΔΕΗ, υψηλόμισθοι μισθωτοί που ήταν ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ, ναυτιλιακοί - τουριστικοί πράκτορες κα.



Το ίδιο ταμείο παράλληλα, αναμένεται να «ξεπαγώσει» έως τις αρχές του 2018 περίπου 10 χιλιάδες εφάπαξ που είναι σε αναμονή ακόμη και από το 2014.



Τέλος, μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται η πληρωμή 20 χιλιάδων νέων κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.





