Δύο Χριστουγεννιάτικες συναυλίες του Μ. Φραγκούλη –Μαζί του η Πατρινή σοπράνο Β. Καραγιάννη

Στην Αθήνα επιστρέφει ο λυρικός ερμηνευτής Μάριος Φραγκούλης για δύο εορταστικές συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2017, σε μια χριστουγεννιάτικη μουσική μυσταγωγία, όπου θα ακουστούν τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορες χώρες, καθώς και αγαπημένα hits από μιούζικαλ. Μαζί του θα είναι η Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και η Μυρσίνη Μαργαρίτη, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στάθη Σούλη.

«Δεν μπορείς να αφαιρέσεις το όνειρο από τον άνθρωπο, επειδή η πραγματικότητα είναι ζοφερή. Χρειαζόμαστε την αγάπη, τη χαρά των γιορτών. Για μένα τα Χριστούγεννα ήταν πάντα μια περίοδος αισιοδοξίας, η υπόσχεση για ένα φωτεινό αύριο» λέει ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος το 2015, κυκλοφόρησε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Tales of Christmas με τη συμμετοχή της Marilyn Horne και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου.

Για τις δυο συναυλίες του στην Αθήνα επιλέγει κλασικά χριστουγεννιάτικα ακούσματα, από το Jingle Bells (ένα από τα πιο δημοφιλή αμερικανικά τραγούδια) και το I'll Be Home for Christmas (που ερμηνεύθηκε για πρώτη φορά από τον Μπινγκ Κρόσμπι, το 1943) έως το Ave Maria του Φραντς Σούμπερτ και το Panis Angelicus σε στίχους Αγίου Θωμά Ακινάτη.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με πασίγνωστα τραγούδια και μελωδίες από μιούζικαλ (Les Miserables, The Phantom of the Opera, West Side Story, Sunset Boulevard, The King and I, The Wizard of Oz, Jubilee κ.α.) που ο Μάριος Φραγκούλης θα ερμηνεύσει σόλο και σε ντουέτο και τρίο με την Βασιλική Καραγιάννη και τη Μυρσίνη Μαργαρίτη.

Έτσι θα ακουστούν, μεταξύ άλλων, το I Dreamed a Dream, το Music of the Night, το Maria, το If I Loved You, το Somewhere Over the Rainbow, το We Kiss a Shadow και το Smile, που έγραψε ο Τσάρλι Τσάπλιν για το αριστούργημά του "Μοντέρνοι Καιροί".

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Πηγή: ΑΠΕ