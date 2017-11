Ο τρόμος επιστρέφει στο Λονδίνο – Αστυνομία: Μείνετε σπίτι – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού και τρόμου αυτή την ώρα στην οδό της Οξφόρδης και στο σταθμό του Μετρό στο Λονδίνο, καθώς υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει διαπιστωθεί κάτι.

Η Αστυνομία του Λονδίνου με ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε πριν από λίγο, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το γεγονός ως σαν να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

«Αν βρίσκεστε στην οδό Oxford, μεταβείτε σε ένα κτίριο και παραμείνετε στο εσωτερικό

Αποφύγετε να ταξιδεύετε στην περιοχή της οδού της Οξφόρδης.

Σε αυτό το στάδιο η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τυχόν τραυματισμούς», αναφέρει μεταξύ άλλων η Αστυνομία.

Ο σταθμός του μετρό Όξφορντ Σέρκους, στο κεντρικό Λονδίνο, έχει εκκενωθεί και ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

