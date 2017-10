Ο Γιώργος Αγγελόπουλος – Ντάνος του Survivor συνεργάζεται με τον οίκο Dior για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος (ο Ντάνος του ριάλιτι επιβίωσης του Σκάι, Survivor) είναι ένα από τα πρόσωπα της διεθνούς καμπάνιας του διάσημου οίκου μόδας Dior για φιλανθρωπικό σκοπό.

Με ανάρτησή του ο δημοφιλής παίκτης του ριάλιτι παιχνιδιού επιβίωσης έκανε γνωστή τη συμμετοχή του στην καμπάνια του οίκου για την συγκέντρωση χρημάτων, ώστε ενισχυθεί η προσπάθεια του wemovement της ηθοποιού Νάταλι Πόρτμαν για τα ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση όλων των γυναικών του κόσμου.

«Είναι απόφαση μετά από σκέψη, γκρεμίζω και φτιάχνω τα πάντα για την αγάπη. And you? What would you do for love?», λέει ο παίκτης του ριάλιτι στο βίντεο.

Μάλιστα όπως γράφει ο δημοφιλής νικητής του Survivor στη λεζάντα κάτω από το βίντεο στο Instagram, για κάθε post ο οίκος Dior δωρίζει 1 ευρώ στην προσπάθεια της Νάταλι Πόρτμαν με όνομα wemovent.

Πηγή: ΑΠΕ