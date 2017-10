Κόροιβος: Να αποφύγει τα... καρδιοχτύπια

Ο Κόροιβος τις δύο προηγούμενες σεζόν εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου την «σωτηρία» του και στόχος του στην STOIXIMAN.GR Basket League θα είναι η ανανέωση της παραμονής χωρίς... καρδιοχτύπια. Στο «τιμόνι» της ομάδας της Ήλιδας παρέμεινε ο Ντίνος Καλαμπάκος, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά έκανε επιτυχημένο ντεμπούτο στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, ενώ από τους παίκτες συνεχίζουν οι Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Γιάννης Σαχπατζίδης και Ανδρέας Μπεκρής.

Στον ελληνικό «κορμό» προστέθηκαν οι πρωταθλητές Ευρώπης με τις Εθνικές Νέων και Εφήβων Διονύσης Σκουλίδας (με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ), Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς και ο Τάσος Αντωνάκης.

Αποκτήθηκαν ακόμη έξι ξένοι παίκτες, όλοι Αμερικανοί: Οι γκαρντ Τζάχι Κάρσον, Μάρκους Πόσλεϊ, Κουίντον ΝτεΚόσεϊ, οι φόργουορντ Άαρον Ρούντρι, Σακίλ Χάϊνς και ο σέντερ Τζόρνταν Ντίκερσον, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Προμηθέα Πάτρας.

«Με την ίδια φιλοσοφία και πλάνο»

Ντίνος Καλαμπάκος (προπονητής): «Ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος STOIXIMAN.GR Basket League 2017-18 από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες και τους αθλητές να έχουν υγεία και να μείνουν μακριά από τυχόν τραυματισμούς και άλλα προβλήματα.

Όσον αφορά τον Κόροιβο συνεχίζουμε για δεύτερη σεζόν τη συνεργασία μας, με την ελπίδα στο τέλος να πανηγυρίσουμε ξανά μαζί. Άλλωστε, οι στόχοι της ομάδας δεν αλλάζουν, η προτεραιότητά μας είναι η παραμονή, η καθιέρωση στη μεγάλη κατηγορία.

Δεν αλλάζει ούτε η φιλοσοφία και το πλάνο μας. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας μας και ελπίζουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι αγωνιστικά. Δημιουργήσαμε και φέτος μία ομάδα με στόχο να παρουσιάζουμε ανταγωνιστικό πρόσωπο όπου κι αν παίζουμε και με κάθε αντίπαλο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το γρήγορο ρυθμό και ελπίζουμε τα παιδιά που επιλέξαμε, μαζί με αυτά που έμειναν από την περσινή ομάδα να προσφέρουν όσα υπολογίζουμε.

Για τη γενικότερα εικόνα του πρωταθλήματος, εκτιμώ ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και πάλι. Είναι σημαντικό το γεγονός πως υπάρχουν ομάδες στην περιφέρεια που διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο, πλάι σε αυτές που παραδοσιακά βρίσκονται στην κατηγορία και συνήθως διεκδικούν τους υψηλούς στόχους και τίτλους.

Καλή χρονιά και καλή επιτυχία σε όλους μας!»

«Να πανηγυρίσουμε την παραμονή»

Γιάννης Σαχπατζίδης (αρχηγός): «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα λάβω μέρος στο πρωτάθλημα STOIXIMAN.GR Basket League φορώντας τη φανέλα του Κόροιβου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. Η ομάδα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Στο ρόστερ διατηρήθηκαν ορισμένοι παίκτες από πέρυσι, επίσης ήρθαν αρκετά καινούρια παιδιά, με ποιότητα, υψηλές φιλοδοξίες και διάθεση να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας.

Ο Κόροιβος είναι μία ομάδα που φέρνει κάτι διαφορετικό. Στηρίζεται σε πολλούς νεαρούς αθλητές και γενικά σαν σύλλογος πρεσβεύει το νόημα που έχει το φετινό μας σύνθημα… One For All, All For One. Ενωμένοι σαν μία μεγάλη οικογένεια, ο κόσμος, η διοίκηση, όσοι στηρίζουν την ομάδα, εμείς οι παίκτες με τους προπονητές μας, δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και ο στόχος μας είναι όσοι αγαπούν τον Κόροιβο για άλλη μία χρονιά στο φινάλε να πανηγυρίζουν μαζί μας την παραμονή.

Εύχομαι και το πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι και φέτος άκρως ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό. Μακάρι ακόμη περισσότερος κόσμος να έρθει κοντά στις ομάδες μπάσκετ, να γεμίζουν τα γήπεδα και σε όλα τα παιχνίδια να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα που θα διαφημίζει παντού το ελληνικό πρωτάθλημα σε συνδυασμό με τους αγώνες υψηλού επιπέδου.

