Αντζελίνα Τζολί: Έχασε τη ψυχραιμία της κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Όταν η Τζούτζου Τσανγκ του ABC έθεσε το ζήτημα του διαζυγίου στην Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια συνέντευξης την περασμένη εβδομάδα, η διάσημη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα έχασε την ψυχραιμία της και αρνήθηκε να απαντήσει. Αλλά το υλικό δεν προβλήθηκε ποτέ.

Η Τζολί δέχθηκε να δώσει τη συνέντευξη με στόχο να προωθήσει τη νέα ταινία που σκηνοθέτησε με τίτλο « First They Killed My Father» η οποία αναφέρεται στη γενοκτονία στην Καμπότζη.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν περίμενε την ερώτηση. Η Τσανγκ έκανε απλά τη δουλειά της», τόνισε πηγή μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν ήταν όμως αυτή η μοναδική ερώτηση που εκνεύρισε την Αντζελίνα Τζολί. Ενοχλήθηκε επίσης πολύ όταν η Τζούτζου Τσανγκ την ρώτησε για τα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει. «Είμαι πολύ καλά τώρα. Είμαι πολύ καλά. Και τα παιδιά μου είναι υγιή κι εγώ είμαι υγιής», δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη της στο ABC.

ΑΠΕ ΜΠΕ