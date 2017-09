Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών ο Καθηγητής Νεφρολογίας Claudio Ronco

Ο Καθηγητής Νεφρολογίας Claudio Ronco θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, μετά από πρόταση του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών.

"Ο τιμώμενος είναι Καθηγητής Νεφρολογίας με εξειδίκευση στην παιδιατρική νεφρολογία και στις μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε οξεία και χρόνια νεφρική βλάβη, και Διευθυντής του Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου και του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βιτσέντζα στην Ιταλία.

Το έργο και την προσωπικότητά του θα παρουσιάσει ο καθηγητής Νεφρολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Δημήτριος Γούμενος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία τού Καθηγητή C. Ronco, με θέμα: «From Galileo to Carpediem: the wonders of miniaturization»", αναφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου έχουν αναρτηθεί στο: https://www.upatras.gr/el/node/7045