Πόλο: Η Τόνια Σολανάκη επέστρεψε στη ΝΕΠ

Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή της Τόνιας Σολανάκη στην ομάδα. Η 30χρονη διεθνής φουνταριστός θα ενισχύσει τα «δελφίνια» στο νέο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, επιστρέφοντας στην Πάτρα έπειτα από μια 5ετία περίπου.

Η ίδια δήλωσε τα εξής για τη μεταγραφή της στη ΝΕΠ:

«Φέτος είχα πρόταση να αγωνιστώ στην Κροατία και να πάρω και την Κροατική υπηκοότητα, έτσι ώστε να παίξω και με την Εθνική τους ομάδα. Πραγματικά, όμως είμαι πολύ ενθουσιασμένη με την επανένταξή μου στη ΝΕΠ.

Οι δεσμοί αγάπης και αλληλοεκτίμησης που έχω με τους ανθρώπους του Συλλόγου με τους οποίους συνεργάστηκα πριν από μερικά χρόνια, με τους προπονητές και με τα κορίτσια που μας δένουν πολλά κοινά, αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που με έκαναν να επιλέξω τη ΝΕΠ.

Τα standards μου σε αυτήν την ηλικία και με βάση τις εμπειρίες και τις αγωνιστικές παραστάσεις που έχω όλα αυτά τα χρόνια στις πισίνες, είναι υψηλά, τόσο στο αθλητικό, όσο και στο ανθρώπινο κομμάτι και γ΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρώ πως η ομάδα της Πάτρας είναι εκείνη που με καλύπτει περισσότερο και η οποία μου δίνει το κίνητρο για να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό και να αγωνιστώ με πραγματικό πάθος.

Πάω σε μια ομάδα με έναν σπουδαίο άνθρωπο και αθλητή στο τιμόνι της, τον κ. Δημήτρη Μπιτσάκο και το θεωρώ μεγάλη τιμή για εμένα το ότι θα συνεργαστώ μαζί του. Αυτός ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιλογή μου.

Η ΝΕΠ έχει υψηλούς στόχους και διαθέτει νέα κορίτσια γεμάτα ενθουσιασμό και πολύ ταλέντο, αλλά και πραγματικά σπουδαίες και έμπειρες αθλήτριες, με τις οποίες μας ενώνει αλληλοσεβασμός.

Προσωπικά έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου την οικογένεια Μανέτα και ευχαριστώ όλα τα μέλη της για αυτήν την χαρά που μου δίνουν να επιστρέψω στη ΝΕΠ. Υπόσχομαι από καρδιάς να κάνω το καλύτερο δυνατό για να αναδείξω την ομάδα και την πόλη της Πάτρας, την οποία τόσο πολύ αγαπώ».

ΤΟ WHO IS WHO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝ.: 7/5/1987 (30 ετών)

ΘΕΣΗ: Φουνταριστός

ΥΨΟΣ: 1.74μ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΝΟ Χανίων (1997-2006), Εθνικός Πειραιώς (2006-2009), Μεντιτερανί Βαρκελώνης (2009-2010), ΝΕΠ (2010-2012), Εθνικός Πειραιώς (2012-2013), Μπαλμέιν Ταϊγκερς Σίδνεϊ (2013-2014), ΝΟ Ρεθύμνου (2014-2017).

ΔΙΕΘΝΗΣ: Σε όλες τις κατηγορίες Εθνικών ομάδων.

