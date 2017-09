ΝΒΑ: Στο Νο9 των κορυφαίων παικτών ο Αντετοκούνμπο

Οι αλτικές ικανότητες του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι επιβεβαιωμένες, με τον «Greek Freak», όμως, να επιδίδεται σε ένα διαφορετικό άλμα αυτή τη φορά. Ο Giannis «πέταξε» πάνω από 39 θέσεις και από το Νο48, που είχε βρεθεί πέρυσι στη λίστα του «Sports Illustrated» με τους κορυφαίους του ΝΒΑ (Top100), φέτος βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στο Νο9.

Ο συλλέκτης διακρίσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναγνωρίστηκε για ακόμη μία φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και τοποθετήθηκε μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ. Όσο για τον παίκτη που κατέκτησε την κορυφή της σχετικής λίστας;

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρέθηκε στο Νο1, για να ακολουθήσουν οι Κέβιν Ντουράντ (Νο2), Στεφ Κάρι (No3), Καουάι Λέοναρντ (No4), Τζέιμς Χάρντεν (No5), Ράσελ Ουέστμπρουκ (No6), Κρις Πολ (No7), Αντονι Ντέιβις (No8), ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ (No9), Ντρέιμοντ Γκριν (No10).

Στο σχετικό δημοσίευμα του «Sports Illustrated», το οποίο αναζητά τους παίκτες που θα ξεχωρίσουν τη σεζόν 2017-18, ο Μπεν Γκόλιβερ αναφέρει για τον Αντετοκούνμπο:

«Η μεγαλύτερη ερώτηση για τον Αντετοκούνμπο (22,9π., 8,8ριμπ., 5,4ασ.) μετατράπηκε από το ?είναι αληθινός;? σε ?ποιος μπορεί να τον σταματήσει; μέσα σε 12 μήνες. Ο κάτοχος του βραβείο του Πιο Βελτιωμένου απόλαυσε μια κάτι παραπάνω από σεζόν σταθμό το 2016/2017, κάνοντας νέα ρεκόρ σε κάθε πιθανή κατηγορία: Πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κοψίματα, ποσοστό ευστοχίας εντός πεδιάς, χρησιμότητα, index, ποσοστό νικών, αληθινό ποσοστό ευστοχίας.

Έστω χωρίς να διαθέτει ένα αξιόπιστο σουτ από το τρίποντο και χωρίς πολλή βοήθεια από τους υπόλοιπους στο Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο εξελίχθηκε σε ένα σταθερά ανεξέλεγκτο φαινόμενο, ξεδιπλώνοντας, αναπτύσσοντας την δική του διάρκεια, τη δημιουργικότητα στο ανοικτό γήπεδο, ενώ βελτίωσε τον χειρισμό της μπάλας σε μέγιστο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια των ετών, οι συγγραφείς έχουν δημιουργήσει τη ?Narnia?, το Wonka?s Chocolate Factory? και τη γη του Οζ, όμως η φαντασία δεν έχει δημιουργήσει κάτι τόσο μαγικό, όσο η πορεία του Αντετοκούνμπο να διασχίζει το μισό γήπεδο με μόνο έναν αμυντικό ανάμεσά του και στο καλάθι.

Χάρη στην ικανότητα "τα κάνω όλα", την σκεπτόμενη επίθεση και την απρόσκοπτη ικανότητα να εναλλάσσει πολυάριθμες αμυντικές τοποθετήσεις, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο Αντετοκούνμπο, που είναι στη δεύτερη All NBA team και All Defensive Team, ήταν ο καλύτερος all around παίκτης στον πρώτο γύρο των πλέι οφ με τους Ράπτορς.

Ωστόσο, η κατάταξή του εδώ αντανακλά την προσδοκία για ακόμα περισσότερα. Ο Κόμπι Μπράιαντ κάλεσε πρόσφατα τον 23χρονο Αντετοκούνμπο να γίνει MVP το 2018, που είναι πράγματι υψηλός στόχος, όμως υπάρχουν άλλα σημαντικοί και εφικτοί στόχοι που περιμένουν να υλοποιηθούν.

Για να εδραιωθεί ανάμεσα στο Top-10 των ταλέντων του ΝΒΑ, ο Αντετοκούνμπο πρέπει να έχει καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο, να βελτιώσει την λήψη αποφάσεων στο πικ εν ρολ, για να ανεβάσει το Μιλγουόκι στο Top-10 των επιθέσεων της λίγκας και να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρας στην Ανατολή και ασφαλώς να κερδίσει μια σειρά πλέι οφ για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Αν τα καταφέρει αυτά και ο ΛεΜπρόν πάει στη Δύση στην free agency, ο μπασκετικός κόσμος θα αναγκαστεί να σκεφτεί μια νέα ερώτηση τον Αύγουστο του 2018: ?Είναι ο Αντετοκούνμπο ο κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή;».

