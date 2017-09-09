Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου
Πάτρας
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)
ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΠ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-523.261
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
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Δημοσιεύτηκε:
Τυπώθηκε: 09/09/2017 11:12
Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/455846?skip_cache=yes
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