Ο Abel Tesfaye δηλαδή ο διάσημος τραγουδιστής The Weekend, boyfriend της Σελένα Γκόμεζ, ανακοίνωσε τη δεύτερη συνεργασία του με το σουηδικό κολοσσό προσιτής, trendy ένδυσης h&m με τίτλο h&m selected by The Weeknd με 18 ανδρικά φθινοπωρινά κομμάτια. H συλλογή θα «βγει» στις 28 Σεπτεμβρίου στα ομώνυμα καταστήματα παγκοσμίως και on line και ειδικά στην Αμερική αναμένεται να ξεπουλήσει αφού ο καλλιτέχνης είναι πολύ κοσμαγάπητος και θεωρείται το νέο fashion icon.