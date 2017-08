Ο μεγάλος καβγάς Μπουρδούμη - Χατζηγεωργίου και το αινιγματικό post της δημοσιογράφου

Η πληροφορία ότι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου χώρισαν ήρθε ξαφνικά και προκάλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι το ζευγάρι είχε ξεκινήσεις τις προετοιμασίες τους γάμου, του, ο οποίος είχε οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου. Κι ενώ βρίσκονταν στην Πάτμο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σήλιας Αποστόλου στη Realnews, άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος έκαναν λόγο για έντονο καβγά. Μάλιστα η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που εκφράζουν τον προβληματισμό για το αν η σχέση θα αποκατασταθεί ή θα οδηγηθεί σε οριστικό ναυάγιο, που θα σήμαινε και την ακύρωση του γάμου.

Το ζευγάρι, την Πέμπτη που μας πέρασε κι ενώ σχεδίαζε να συνεχίσει τις διακοπές του στην Κω και να επιστρέψει στην Αθήνα στο τέλος του μήνα, ακύρωσε τα σχέδιά του. Όλα έμοιαζαν παραμυθένια μέχρι την περασμένη Τρίτη. Η ξαφνική διαφωνία ήρθε να ανατρέψει τα πάντα και για πρώτη φορά βιώνουν τη μεγαλύτερη κρίση στη σχέση τους. Από εκείνη τη στιγμή η Αλεξάνδρα ανεβάζει φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται μόνη ή με τους φίλους της, προσπαθώντας να διαχειριστεί αυτή την ανέλπιστη εξέλιξη, αλλά και το σοκ, αφού μέχρι και πριν από μία εβδομάδα βρισκόταν στη διαδικασία της αποστολής των προσκλήσεων γάμου.

Επίσης η Αλεξάνδρα ανέβασε ένα αινιγματικό ποστ στο instagram.

Η δημοσιογράφος ανέβασε μία φωτογραφία της από την Πάτμο όπου εμφανίζεται μόνη έξω από το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Συνόδεψε τη φωτογραφία με μια αινιγματική λεζάντα που λέει: «Sometimes I just look up, smile and say 'I know that was you God! Thanks!» που σημαίνει: «Μερικές φορές κοιτάω ψηλά, χαμογελώ και λέω ‘Ξέρω ότι ήσουν εσύ Θεέ μου! Ευχαριστώ!».

πηγές: zappit.gr thetoc.gr