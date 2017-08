Η Πάτρα όπως την είδε και την αποτύπωσε σε κείμενο της στην εφημερίδα The Guardian, η Βικτόρια Χίσλοπ

H Βρετανίδα συγγραφέας Victoria Hislop που το ελληνικό κοινό γνώρισε κυρίως μέσα από την εξαιρετική τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της «Το Νησί», έγραψε για την Πάτρα, την 3η σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην έγκριτη Αγγλική εφημερίδα The Guardian.

Η Βικτόρια Χίσλοπ που μάλιστα είχε έρθει παλιότερα στην Πάτρα και για την παρουσίαση βιβλίου της, όπως αναφέρει στον τίτλο του κειμένου της που συνοδεύεται και από φωτογραφίες της πόλης, «Patra represents the extremes of Greece – sublime and mundane: Η Πάτρα εκπροσωπεί τις αντιθέσεις της Ελλάδας – μεγαλοπρεπής και συνάμα αδιάφορη (πεζή)».

Η Βικτόρια Χίσλοπ ξεκινά το κείμενο της λέγοντας πως την 1η φορά που ήρθε στα μέρη μας, απογοητεύτηκε καθώς οι πρώτες εικόνες που αντίκρισε ήταν ενός κιτς παλιού ξενοδοχείου και ενός πλοίου που έδειχνε να έχει χάσει την παλιά του δόξα και αίγλη. Αναρωτήθηκε που ήταν τα γραφικά ταβερνάκια πλάι στη θάλασσα, το κάστρο του 6ου αιώνα ή το μουσείο της πόλης.

Ευτυχώς για την ίδια και για εμάς, η 2η επίσκεψη της ήταν πιο ουσιαστική. Μπορεί να μην της έκαναν την καλύτερη εντύπωση τα παλιά νεοκλασικά οικήματα δίπλα στις πολυκατοικίες με την αισθητική των 70ς, ωστόσο ερχόμενη από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, αυτό το χαρισματικό έργο των 2 χιλιομέτρων όπως το χαρακτηρίζει, έφτασε στην πόλη μας και χάρηκε την μαγεία όσο και τρέλα της πλατείας Γεωργίου, τον επιβλητικό νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου που εγκαινιάστηκε το 1974 και παραμένει σε εντυπωσιακή κατάσταση, (ένας χώρος τόσο ζωντανός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει) και βέβαια τα ρωμαικά απομεινάρια, βυζαντινές εκκλησιές αλλά και τα καφέ στο κέντρο, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο ενώ κάνει μνεία και στο Discover your way της οδού Πατρέως.

Συγκεκριμένα για το ναό του Πολιούχου των Πατρών γράφει πως “the entire building is a joyful celebration of life – ολόκληρο το κτίριο είναι μία γιορτή της ζωής”.

Τέλος η Βικτόρια Χίσλοπ σαν να νιώθει ότι αδίκησε την Πάτρα με την πρώτη της ματιά και επίσκεψη, αναφέρει στο κείμενο της στην εφημερίδα The Guardian πως δεν είναι σίγουρη αν το τελευταίο της (εξαιρετικό όπως λέγεται) βιβλίο «Cartes Postales from Greece», θα είχε βγει και θα είχε αξία χωρίς να είχε και αναφορά στην Πάτρα.

Η Πάτρα είναι μία πόλη, όπως λέει «που εκπροσωπεί τις αντιθέσεις/extremes της σύγχρονης Ελλάδας και το χάος που υποβόσκει, τα contrasts – κοντράστ ομορφιάς και ασχήμιας, sublime and the mundane – μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας και αδιαφορίας και μία ατελείωτη πηγή εκπλήξεων και fascination – σαγήνης και γοητείας».

*Η φωτ. είναι από το άρθρο στην εφημερίδα The Guardian, Roberto Ricciuti/Getty Images και μας εστάλη μαζί με την πηγή του πρωτότυπου άρθρου στα αγγλικά, theguardian.com από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ