Μπάσκετ: Στον ΑΣΕ Δούκα ο Άγγελος Τσάμης

Ο Α.Σ.Ε. Δούκα θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Άγγελου Τσάμη. Ο 35χρονος γκαρντ από την Κάτω Αχαΐα ήταν μέλος του Προμηθέα Πατρών τα δύο τελευταία χρόνια, τόσο στην Α2 όσο και στην Α1, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί έντονα και για τον Απόλλωνα Πατρών αυτό το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτηρίων:

«Η Διοίκηση του Α.Σ.Ε.Δούκα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Άγγελο Τσάμη!

Ο 36χρονος (6/10/1981) γκαρντ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, είναι κάτοχος του γαλλικού Super Cup όντας παίκτης της ιστορικής Λιμόζ, ενώ μετράει και δύο ανόδους στην Basket League, αυτή με την Ολυμπιάδα Πατρών (2005-2006) καθώς και με τον Προμηθέα Πατρών (2015-16). Η εμπειρία του θα αποδειχθεί πολύτιμη στην προσπάθεια που θα κάνει ο ΑΣ.Ε.Δ. στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας.

Who is who

Γεννημένος στην Κάτω Αχαϊά, ξεκίνησε το μπάσκετ από την τοπική ομάδα και την Αχαγιά ΄82. Το 1999 πήγε στην Ολυμπιάδα Πατρών και το 2005, όντας πια επαγγελματίας βοήθησε την ομάδα να ανέβει στην Basket League καθώς είχε 11.1 πόντους (324 πόντους σε 29 αγώνες). Την σεζόν 2006-2007 έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην πρώτη κατηγορία και με 6.5 πόντους κατά μέσο όρο, 1.2 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ κατέλαβε την 10η θέση με την Ολυμπιάδα.

Το καλοκαίρι του 2007 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, την φανέλας της οποίας φόρεσε για έναν χρόνο (1.1 πόντους σε δέκα παιχνίδια) για να συνεχίσει στην Κολοσσό. Στην Ρόδο έμεινε για τέσσερα χρόνια (2008-2012) και την σεζόν 2011-12 σημείωσε 12 πόντους κατά μέσο όρο συνεισφέροντας στην καλύτερη πορεία των “θαλασσί” στην ιστορία τους στην Basket League κατακτώντας την 3η θέση. Η επόμενη σεζόν τον βρήκε για πρώτη φορά εκτός συνόρων και στην Λιμόζ. Υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη κατέκτησε το γαλλικό Super Cup.

Το καλοκαίρι του 2013 επαναπατρίζεται για χάρη του Κολοσσού Ρόδου και μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στο νησί, επιστρέφει στην γενέτειρα του, την Πάτρα. Ο Προμηθέας Πατρών του προσφέρει συμβόλαιο στην Α2 και την σεζόν 2015-2016 καταλαμβάνει την 3η θέση. Οι ανακατατάξεις στέλνουν τους Πατρινούς στην Basket League και ο Άγγελος Τσάμης με 3.5 πόντους 1.4 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ τους βοηθάει να παραμείνουν στην κατηγορία».

