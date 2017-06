Πάτρα: Ποικιλία δράσεων για παιδιά στην αλέα του Royal - παλιό Πτωχοκομείο

Στην Αλέα του Royal Theater – παλιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να χορεύουν, να παίζουν και να γελούν με την ψυχή τους!

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, οι εμψυχωτές του Juniors Club αναλαμβάνουν δράση για δύο ώρες (από τις 8 και μετά) οργανώνοντας παιδικά παιχνίδια και όχι μόνο!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία δράσεων:

Την Παρασκευή, «Τα παιχνίδια της αλάνας» με γνώριμα παιχνίδια, ελάχιστα τροποποιημένα με βαθμό δυσκολίας σύμφωνα με την ηλικία. Χωρίζονται σε ομάδες, ακολουθούν τους κανόνες και διασκεδάζουν παίζοντας bowling, καλάθια, σκυταλοδρομίες, τσουβαλοδρομίες, αλυσίδα κ.α!

Το Σάββατο, “So you think you can dance” με ειδικά χορευτικά zumba, hip hop, latin για παιδιά. Η πλατεία μεταμορφώνεται σ’ ένα υπαίθριο πάρτι για παιδιά, όπου δάσκαλοι χορού τα παρασύρουν στα βήματα των χορογραφιών.

Την Κυριακή, “Clowns show time” στον κήπο με το γκαζόν. Οι αγαπημένοι κλόουν Αρλίν και Φρι-φρι κάνουν αστείες πόζες, ταχυδακτυλουργικά, ακροβατικά και φάρσες σε μια παράσταση με πολύ γέλιο. Πιο παιχνιδιάρικους κλόουν δεν έχετε ξαναδεί. Με την απίστευτη ενέργειά τους δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ένα δίωρο διαδραστικό παιχνίδι.

Την ίδια ώρα οι «μεγάλοι» μπορούν να απολαύσουν ξέγνοιαστα τον καφέ τους, παγωμένη μπύρα, χυμούς ή αναψυκτικά, παρέα με ψητά και ποικιλίες στη... λαδόκολλα.

Στην Αλέα του παλιού Πτωχοκομείου θα λειτουργεί κάθε μέρα ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος με πιστοποιημένα φουσκωτά παιχνίδια, επιδαπέδια παιχνίδια (snook soccer, ping-pong, σκάκι κ.λπ) και παιδική χαρά, με την επίβλεψη παιδαγωγών.

Με εύκολη πρόσβαση και άνετο δωρεάν πάρκινγκ, θα σας εκπλήξει ευχάριστα και στις τιμές, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Ανοιχτά από τις 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο.

Επικοινωνία: 2610 310120.

www.royaltheater.gr