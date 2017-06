Τι είδαμε και τι ακούσαμε στο 2ο «LGBTQI+ Pride Πάτρας» - Στις 19.30 η πολύχρωμη πορεία - ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε την Παρασκευή και συνεχίζεται και σήμερα στο μόλο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, το 2ο «LGBTQI+ Pride Πάτρας». Το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι ένα φεστιβάλ υπερηφάνειας για την απελευθέρωση φύλου, σώματος και σεξουαλικότητας, ενάντια στην καταπίεση και τις διακρίσεις. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο συνεχίζεται και το Σάββατο θα υπάρχουν περίπτερα αλληλέγγυων ομάδων και φορέων, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, πρακτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, μουσικές συναυλίες, χορευτικά σόου και πάρτι.

Επίσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των δράσεων σήμερα στις 19:30 το απόγευμα θα γίνει πολύχρωμη πορεία στους δρόμους της Πάτρας, υπέρ της διαφορετικότητας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διήμερου στο μώλο Αγίου Νικολάου έχει ως εξής:





Την Παρασκευή στις 17.00 άνοιξαν τα περίπτερα

18:00-19:30 πραγματοποιήθηκαν Workshops

“Ψυχική Αρχιτεκτονική: Αποδομώντας την σωματικότητα- Ψ- Architecture:Decomposing Corporeality” - Πάρβη Πάλμου, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

19:30-21:30 έγιναν ομιλίες:

“Κανονικοποιημένη απουσία, Παθολογικοποιημένη παρουσία – Μια συζήτηση για τις ανισότητες των ΛΟΑΤ+ στον χώρο της Υγείας” - Δήμητρα Γιάννου, Phd Κοινωνιολογία & Κοινωνική Πολιτική ΒΑ, Mphil Κοινωνική Εργασία

“Διερεύνηση του προφίλ των ανδρών που παρέχουν υπηρεσίες σεξ και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν πελάτες” - Λάμπρος Αραπάκος, Κοινωνικός Λειτουργός MSc

“Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου”- Άννα Απέργη, μέλος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

“Φύλο, Φυλή και Τάξη” - Γιάννος Λεβισιάνος , Μέλος Κιουρί-at - Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza- Δήμητρα Κυρίλλου απο την ομάδα LGBTQ+ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

“Χωρίς διαθεματικό φεμινισμό, δεν κάνεις τίποτα” - Χριστίνα-Αντουανέτα Νεοφώτιστου.

Εκφώνηση κειμένου: “Διαθεματικότητα γιατί χανόμαστε” - Καμένα Σουτιέν

Στις 21.30 έγιναν live συναυλίες μουσικών σχημάτων

- Mixed Identities ( Δέαν Χάρις - Φωνη, Κωνσταντίνα Ζαχαριάδη -Ηλεκτρική Κιθάρα - Φωνητικά, Λυδία Παπαιωάνου - Κρουστά, Πολυξένη Λυκούδη - Φωνή - Ηλεκτρική Κιθάρα)

- ΦΑΚΑ

- DJ Set

Σήμερα Σάββατο 24 Ιουνίου το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11:00: Ανοίγουν τα περίπτερα

11:30-13:00 – Workshop*:

“Ένταξη στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες σχολικές τάξεις ,της ιδέας της πολυμορφίας των οικογενειακών σχηματισμών”

- Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγός,μέλος Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

16:00-18:00 – Workshop*:

“Πολλαπλές Ταυτότητες, Ένας Εαυτός”.

Στο σημείο που διασταυρώνονται οι πολλές και διαφορετικές μας ταυτότητες, αναδύεται ο πυρήνας του εαυτού μας. Ελάτε να τον ανακαλύψουμε και να τον ενδυναμώσουμε μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδι. Εύα Σπίνου - Ψυχολόγος εξειδικευμένη σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

18:00 - Ομιλίες:

“Ένα σώμα πολλές ταυτότητες: Πολλές ταυτότητες, πολλές Περσονες -One body many identities: Many identities, many personas” - Πάρβη Πάλμου Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών.

“E! όχι και παιδοθεσία, θεσμοθετημένη ομοφοβία και τρανσφοβία” - Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγός, μέλος Οικογένειες Ουράνιο Τόξο.

“Βία και περιθωριοποίηση στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ηλικίας 50+. Θέσεις και προτάσεις της ομάδας”- Γιάννος Κανελλόπουλος, Proud Seniors Greece.

“Από την Έρευνα του Πολύχρωμου Σχολείου για τα ομο/τρανσφοβικα περιστατικά από την σχολική ζωή: Διαβάζοντας περιγραφές. Λεξιλόγιο, φράσεις και αντιδράσεις”-Πέτρος Σαπουντζάκης Εκπαιδευτικός, μέλος Πολύχρωμο Σχολείο - Rainbow School.

19:15 - “Χαιρετισμός Patras Pride και Ομάδων”

19:30 - “Πολύχρωμη Πορεία”

21:30 - Συναυλίες/Live/Drag show/Party:

Χορευτικό Show : “Rainbow Dancers”

Live – Polina Leshnevskaia

Drag Show: Chraja / ΔούΚISSα / Zackie Oh / Mariannah Grindr

DJ Set: PJ Mugiwara

Παράλληλες Δράσεις:

“ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”

- Face και Body Painting

- Φτιάξε το δικό σου πλακάτ

- Σχεδίασε τη δική σου μπλούζα