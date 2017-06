Αφιέρωμα στο σκάνδαλο Watergate το περασμένο σαββατοκύριακο από μεγάλα Αμερικανικά δίκτυα

To περασμένο σαββατοκύριακο το ABC και το MSNBC αφιέρωσαν αρκετό από τον τηλεοπτικό τους χρόνο, στο prime time μάλιστα πρόγραμμα τους, προβάλλοντας ντοκιμαντέρ για το περιβόητο σκάνδαλο Watergate.

Ο βετεράνος Χολιγουντιανός σταρ Robert Redford που είχε παίξει τον ρεπόρτερ Μπομπ Γούντγουορντ που μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν αποκάλυψαν με τα συνεχή, επίμονα ρεπορτάζ τους την αλήθεια για το Γουότεργκέιτ που οδήγησε σε παραίτηση τον Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον το 1974, μιλώντας στο MSNBC, το Σάββατο 17/6, υπογράμμισε με νόημα ότι η Αμερική είναι κοντά σε ένα δεύτερο Watergate! “Μυστικές κασέτες, παρακολουθήσεις, διαρροές, εισαγγελείς και ερευνητές, προεδρική παράνοια. Όταν ακούω αυτές τις λέξεις σήμερα, δυστυχώς ηχούν οικείες στα αυτιά μου φέρνοντας στο νου μου, τις ημέρες του σκανδάλου Γουότεργκέιτ», είπε ο Ρέντφορντ.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μάλιστα όπως διαβάσαμε, έκανε και μία νέα εισαγωγή στο ντοκιμαντέρ παραγωγής 2014, «All the President’s Men Revisited» που αφορά στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» του 1976 και στην 40η επέτειο του σκανδάλου Watergate. Το αξιόλογο αυτό ντοκιμαντέρ επαναπροβλήθηκε από το MSNBC, κι όπως είπε ο Ρέντφορντ, “με έχει εντυπωσιάσει πόσο προφητικά ήσαν τα όσα είχαν συμβεί τότε. Νομίζαμε πως το Watergate άλλαξε και ωρίμασε την Αμερική και την πολιτική μας κατάσταση, αλλά άραγε έτσι έγινε;».

Με τα λεγόμενα του αυτά ο Δημοκρατικών πεποιθήσεων Ρέντφορντ τονίζει την απόλυτη επικαιρότητα του Watergate στο σήμερα καθώς ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τα καμώματα του θυμίζει τον Nixon. Ο Ρέντφορντ να θυμίσουμε, πως στις 31 Μαρτίου είχε γράψει κι ένα άρθρο στην εφημερίδα Washington Post με τίτλο: “45 years after Watergate, the truth is again in danger – 45 χρόνια μετά το Watergate, η αλήθεια βρίσκεται και πάλι σε κίνδυνο”.

Επίσης την περασμένη Παρασκευή το κανάλι ABC πρόβαλλε στην εκπομπή «20/20», ένα σπέσιαλ δίωρο με τίτλο «Watergate: Truth and Lies – αλήθειες και ψέματα» που περιελάμβανε συνεντεύξεις από διακεκριμένους δημοσιογράφους όπως ο Dan Rather, ο οποίος επίσης θεωρεί τον Trump ως τον νέο Nixon.

Τέλος ο Ρέντφορντ που είναι και μάχιμος περιβαλλοντολόγος έχει κάθε λόγο να είναι ανήσυχος και θυμωμένος με τον Τραμπ ειδικά με την πρόσφατη απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει τις ΗΠΑ από την συμφωνία για το κλίμα που είχε ληφθεί στη Διάσκεψη του Παρισιού.

*Την περασμένη εβδομάδα ήταν και η επέτειος από εκείνη την μέρα του Ιουνίου του 1972, που συνέβη η «περίεργη» διάρρηξη στα γραφεία της επιτροπής του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ και συνελήφθησαν πέντε άτομα.

