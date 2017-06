Η φωτογραφία της Ιβάνκα Τραμπ για τα γενέθλια του πατέρα της

Με μία φωτογραφία στα social media, η Ιβάνκα Τραμπ ευχήθηκε στον πατέρα της και Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τα γενέθλια του.

Η φωτογραφία απεικονίζει μπαμπά και κόρη αρκετά χρόνια πριν.

"Happy Birthday to my incredible father. I hope that the year to come is your best yet!" έγραψε για τον Ντόναλντ Τραμπ.