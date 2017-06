Αύριο γάμος γίνεται στη Μύκονο - Η Δούκισσα παντρεύεται τον Δημήτρη Θεοδωρίδη

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους. Το ζευγάρι, παντρεύεται αύριο, Σάββατο 10 Ιουνίου στην Μύκονο. Η τελετή θα γίνει στο εκκλησάκι στο σπίτι του πατέρα του γαμπρού, Σάββα Θεοδωρίδη, στον Άγιο Στέφανο, ενώ θα ακολουθήσει πάρτι στην παραλία του Πανόρμου.

Οι κουμπάροι θα είναι τέσσερις αγαπημένοι φίλοι του ζευγαριού, ανάμεσα στους οποίους και η Χριστίνα Καλκαβούρα, μια από τις τρεις φίλες της παρουσιάστριας που της είχαν οργανώσει surprise bachelorette πάρτι στα τέλη Μαρτίου στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Το νυφικό της σχεδίασε η καλή της φίλη Σίλια Κριθαριώτη.

Η πανέμορφη παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της και περιμένει με ανυπομονησία τον γάμο της, με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Μπορεί να είχε παράλληλα φουλ δουλειά, γυρίσματα και τώρα τα Live του So You Think You Can Dance, αλλά μπόρεσε να ξεκλέψει λίγο χρόνο, ώστε να πάει στην Μύκονο για τις τελευταίες προετοιμασίες της μεγάλης μέρας.

