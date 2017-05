Εντυπωσιακή η έκθεση για τους Pink Floyd στο Λονδίνο

«Pink Floyd, Their Mortal Remains» αυτός είναι ο τίτλος της σημαντικής νέας έκθεση που εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ στο Λονδίνο, στη Μ. Βρετανία στις 13 Μαΐου 2017 και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου.

Η έκθεση για την οποία ακούσαμε και σε ρεπορτάζ του BBC, διοργανώνεται με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων από το 1ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος των Pink Floyd, «The Piper at the Gates of Dawn».

Περιλαμβάνει περίπου 350 αντικείμενα, όργανα, παρτιτούρες, εξώφυλλα άλμπουμ, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μουσικά αποσπάσματα. Όπως δήλωσε η υπεύθυνη της έκθεσης Βικτόρια Μπρόουκερς, πρόκειται για μια από τις «μεγαλύτερες εκθέσεις» που διοργανώθηκε ποτέ για τους Pink Floyd.

H έκθεση όπως αναφέρει το σάιτ apotis4stis5.com, απ’ όπου και οι φωτ., αναδεικνύει τον ήχο και προτείνει στους επισκέπτες να πάνε εξοπλισμένοι με ακουστικά προκειμένου να ακούσουν κατά βούληση την υπέροχη μουσική του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους της...

Διαβάστε περισσότερα στο μουσικό περιοδικό Rolling Stone, http://www.rollingstone.com/music/features/inside-pink-floyds-immersive-new-museum-exhibit-w481676