Eurovision 2017: Η Demy & o Hovig πέρασαν, συγκίνησε ο Πορτογάλος, με έθνικ πινελιά η Αρμενία

Χαμόγελα επιφύλαξε το φινάλε του 1ου ημιτελικού της 62ης Eurovision τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο καθώς προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του πανευρωπαικού διαγωνισμού τραγουδιού που θα γίνει το Σάββατο 13/5/2017 στις 22.00 στο Διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Κιέβου της Ουκρανίας.

Τον 1ο ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης 9/5 μετέδωσε live η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤHD με πολλές διαφημίσεις στα διαλείμματα, και με σχολιασμό από την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Το σώου ήταν ωραίο, εμφανίστηκε και η περσινή νικήτρια Τζαμάλα και είπε το νικητήριο τραγούδι «1944» σε μία νέα εκδοχή ενώ τραγούδησε κι ένα ακόμη κομμάτι που ωστόσο οι Έλληνες τηλεθεατές δεν είδαμε καθώς ήταν η ώρα των διαφημιστικών σποτ!

Στο διαγωνιστικό κομμάτι η Demy και το «This is love» με καλή σκηνική παρουσίαση φάνηκε ότι άρεσε στις επιτροπές και το κοινό των άλλων χωρών που ψήφιζαν κι έτσι βρέθηκε εντός των 10 που πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης. Μάλιστα το άγχος για την 27χρονη Demy έφυγε σχετικά νωρίς καθώς το όνομα της Ελλάδας – Greece ακούστηκε 3ο κατά σειρά. 8η αναγγέλθηκε η Κύπρος που θα λέγαμε πως με τον Hovig και το κομμάτι «Gravity» είχαν μία αξιοπρόσεκτη παρουσία και ένα πρωτότυπο σκηνικό αποτέλεσμα με τον Κυπριοαρμένιο Hovig που είχε λάβει μέρος το 2009 στο ελληνικό X Factor, να μοιάζει σε ένα σημείο του τραγουδιού, σαν να αιωρείται!

Για την ελληνική συμμετοχή δεν ήταν όλα τέλεια καθώς και κάποια φωνητικά ακούστηκαν λίγο εκτός…τόνου, η Demy σ’ ένα χορευτικό, έντονο κομμάτι ήταν σχεδόν ακούνητη όπως σχολίασαν πολλοί ενώ την παράσταση θα λέγαμε πως μάλλον έκλεψαν οι δύο χορευτές ως άλλοι…κύκνοι στο νερό. Όσο γιο το εφέ που δείχνει την Demy προς το φινάλε σαν να αναδύεται μέσα στο νερό, δεν φάνηκε καθαρά στους τηλεοπτικούς δέκτες, προφανώς λόγω της σκηνοθεσίας. Η Demy και όλη η ελληνική αποστολή είναι ικανοποιημένοι από το θετικό αποτέλεσμα, η ίδια δήλωσε ότι το Σάββατο θα δώσει τον καλύτερο της εαυτό και πως είναι σίγουρο ότι στο performance του Σαββάτου μετά και τις νέες πρόβες που θα ακολουθήσουν το αποτέλεσμα θα είναι χωρίς λάθη και ατέλειες.

Από τις υπόλοιπες συμμετοχές δίκαια πέρασε ο Πορτογάλος Σαλβαδόρ με το Amar pelos dois καθώς με τη θεατρικότητα και συνάμα λιτότητα του μας συγκίνησε, ίσως και γιατί ακούσαμε και για την προσωπική περιπέτεια της υγείας του. Επίσης δίκαια προκρίθηκε και η έθνικ συμμετοχή της Αρμενίας με τα οριένταλ στοιχεία και το χορευτικό αλά θεά Κάλι, o Σουηδός Ρόμπιν Μπένγκστον με το "I can't go on" που άνοιξε και τη βραδιά αλλά και η Πολωνή ξανθή ερμηνεύτρια Κάσια με την δυναμική μπαλάντα της. Όπως είπαν και οι σχολιαστές είναι μία ικανότατη ερμηνεύτρια κι αυτό την οδήγησε στον τελικό του Σαββάτου.

Για την Αυστραλία που πέρασε με τον πιτσιρικά Isaiah, δεν μας έπεισε, το ίδιο και το Αζερμπαιτζάν με το κομμάτι Skeletons κι έναν μαυροπίνακα όπου η τραγουδίστρια έγραφε με κιμωλία, το οποίο ωστόσο άκουσε το όνομα του μεταξύ των 10 που πάνε τελικό.

Από τις εκπλήξεις θεωρήθηκε η πρόκριση του χαρούμενου κομματιού της Μολδαβίας «Hey mama» με τους 3 άνδρες με τα μαύρα κοστούμια και παπιγιόν (ο ένας έπαιζε σαξόφωνο) και τις τρεις χορεύτριες με τις ανθοδέσμες που μετά πέταξαν στο κοινό με την Μαρία Κοζάκου να σχολιάζει εύστοχα «και στα δικά σας οι ελεύθερες!».

Τον δρόμο για τον τελικό είδε και το Βέλγιο με μία κοπελίτσα την Blanche κι ένα κομμάτι το City lights που είπε λίγο μαζεμένα και άχρωμα αλλά μ’ ένα ξέσπασμα προς το τέλος. Η όλη μπαλάντα όμως ήταν ποιοτική, γι’ αυτό και πέρασε.

Το δρόμο του γυρισμού πήρε η…κοτσίδα, για την ακρίβεια η εκκεντρική αλλά κεφάτη εμφάνιση του Μαυροβουνίου, ο Σλάβκο Κάλεβιτς που τραγούδησε το ντίσκο κομμάτι Space και ίσως σε κάποιες παλιότερες Γιουροβίζιον θα είχε καλύτερη τύχη, η συμμετοχή της Αλβανίας με την Κοσοβάρα Λιντίτα, η Γεωργιανή Ταμάρα που είπε την μπαλάντα Keep the faith ντυμένη…φωτιά στα κόκκινα, η Τσέχα Μαρτίνα Βάρτα, η 40χρονη Ισλανδή Σβάλα μ’ ένα κομμάτι αλληγορία για την κατάθλιψη, η οποία εμφανίστηκε ως ice queen, με λευκά ψηλά παπούτσια (θα μπορούσε να έχει περάσει καθώς το κομμάτι ήταν ενδιαφέρον) οι Φιλανδοί Νόρμα Τζον με το low tempo κομμάτι τους, ένα μελωδικό τραγούδι που ουσιαστικά απογειωνόταν προς το τέλος, ο Σλοβένος Ομάρ Νάμπερ με το «On my way» που θύμισε Γιουροβίζιον βγαλμένη από τα παλιά όπως σχολίασαν οι παρουσιαστές Κοζάκου και Καπουτζίδης και το κομμάτι της Λετονίας που ήταν καλό για κλαμπ και παρουσιάστηκε λίγο χύμα με την τραγουδίστρια να έχει look ηρωίδας κόμικ.

Ραντεβού τώρα στον 2ο ημιτελικό την Πέμπτη 11/5 στις 22.00 όπου άλλες 18 χώρες θα διαγωνιστούν με μόνο τις 10 από αυτές να περνούν στον τελικό του Σαββάτου.

*Από τηλεθέαση πάντως ο 1ος ημιτελικός της φετινής Γιουροβίζιον αν και πήγε σχετικά καλά έμεινε πίσω από το Survivor του Σκάι που έχει φανατικό κοινό. Πάντως το Σάββατο αναμένεται η τηλεθέαση της Γιουροβίζιον να εκτοξευτεί.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ