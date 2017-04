Αυτές είναι οι πρεμιέρες των τηλεοπτικών shows -Τι θα δούμε τις επόμενες μέρες;

Μπορεί τα τηλεοπτικά παιχνίδια και talent shows που είδαμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση να ήταν ήδη αρκετά, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αν και πλησιάζουμε στο τέλος της τηλεοπτικής σαιζόν, τις επόμενες μέρες έχουν πρεμιέρα τρία νέα προγράμματα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

*"So you think you can Dance"- Πρεμιέρα στις 21 Απριλίου (21:00) στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Δούκισσα Νομικού.

Κριτική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Ρήγος, Πάνος Μεταξόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννης Μελισσανίδης.

*"Your face sounds familiar"-Πρεμιέρα 23 Απριλίου (20:00) στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Μαρία Μπεκατώρου.

Κριτική Επιτροπή: Σταμάτης Φασουλής, Φώτης Σεργουλόπουλος, Νίκος Μουτσινάς και Έλλη Κοκκίνου.

*X-factor"-Πρεμιέρα στις 27 Απριλίου (21:00) στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Κριτική Επιτροπή: Μπάμπης Στόκας, Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Παπαδόπουλος και Τάμτα.