Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 9 Απριλίου

Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ
ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΕΩΣ 92 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ
ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
02:00 πμ - πρωί
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ
Δύμης
8:00-21:00
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
21:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977
Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
Βραχνεΐκων
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416
Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096
Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Νέου Ερινεού
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386