Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 9 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 9 Απριλίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΕΩΣ 92 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

02:00 πμ - πρωί

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

Δύμης

8:00-21:00

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313

Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096

Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/04/2017 10:31

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/437423

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